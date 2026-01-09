朴娜勑争议大反转！私讯曝光打脸「低薪」指控，经纪人自选不投保！霸凌指控遭证人推翻

针对先前声称遭艺人朴娜勑霸凌并持续爆料的前经纪人 A 某，近日剧情出现惊人逆转。 本月 8 日，知名 YouTube 频道「演艺幕后总统李镇浩」公开了朴娜勑与 A 某的对话纪录及税务人员证词，多项证据指向 A 某说法与事实严重不符，令社会舆论首度发生反转。

■ 薪资争议：曾感激「330万已足够」，事后反咬给薪不足

A 某起初主张，朴娜勑在成立个人公司时曾承诺月薪 500 万韩元及 10% 的营收分红，但实际仅支付约 300 万韩元。

然而， 根据对话纪录，反而是朴娜勑主动关心 A 某是否薪水太低，询问：「为什么你的月薪跟造型师一样（338万）？ 你不是应该拿更多吗？」A 某当时回答：「我拿这么多已经非常感谢了。 开会用的执行经费也很充裕，您再减薪也没关系。」表现出相当满意的态度。 李镇浩就此询问A某，A某解释称当时是以「专属合约」形式签约，所以并没有理由获得月薪，因此对於分外的酬劳表达感谢而已。



据李镇浩了解，朴娜勑和税务人员从未听过「500万+10%分红」这一说法。对於「10% 分红」，朴娜勑方面的认知是「当A某接洽到新节目/新代言时支付的奖金」，但事实上 A 某并未洽谈到任何新工作。



■ 四大保险未投保真相：经纪人本人拒绝加保

针对 A 某控诉「多次要求加保四大保险遭忽视」一事，朴娜勑的税务人员透露，签约时曾建议 A 某选择包含保险且有利节税的「劳动所得」模式，但 A 某本人坚持选择仅扣税 3.3% 的「事业所得」模式。 在该税务模式下，雇主并无强制加保义务。



■ 职场霸凌平反：现场第三方证词「经纪人消失引慌乱」

A 指控朴娜勑因找不到酒杯和灯具，当著新来的造型团队进行羞辱，因此最终决定离职。

但现场目击者、执业 27 年的造型室院长受访表示，当天朴娜勑仅因赶行程表现焦虑，绝无辱骂或霸凌，现场并没有「强压的气氛」; 反而是经纪人脸色难看且多次不见人影，令朴娜勑慌乱大喊「留在我身边吧」。 事后见到相关报道时，造型师团队4人都感到荒唐和委屈。



■ 浮报工时与资历造假：庆生派对也算上班？

A 某主张「杀人般的超长工作时间」，然而据其友人透露，去年朴娜勑在「娜勑Bar」为A某举办生日派对，并赠送价值约 980 万韩元香奈儿手表和包包，这一派对也被A某计入工时。

A 某自称为「10 年资深经纪人」，实则仅曾担任娱乐法人代表，2023年以新人身份入职前东家 JDB 娱乐，现场经纪实务经验不足 3 年。 在 JDB 任职期间，领取的也是与新进员工相当的 170 万韩元级别月薪。



■谈判破裂关键：除了 5 亿天价，还要「公开道歉」

经友人证实，A某曾索要2.5亿韩元作为自己和另一名经纪人的补偿，在凌晨会面时更开价到5亿。 A某一开始否认索要金钱，在李镇浩追问下改口称只是对周围的人说说而已，并未直接向朴娜勑开口。

不过，双方未能和解的关键不在於赔偿金额。 凌晨会面后，朴娜勑寄给A某的和解书上金额栏为空，但A某进一步要求朴娜勑对於先前声明中提及的「贪污、虚假报告」等指控承认全属捏造并公开道歉，同时要努力协助A某恢复名誉，并对其精神损失做出补偿。

李镇浩表示对本次事件保持中立，并指出朴娜勑在圈内的口碑说不上非常好，虽然会特别照顾一部份人，但并非「雨露均沾」的风格，在此次争议中或许并非全无责任。



■ 韩网舆论沸腾：艺人遭「乙方」反向霸凌

影片公开后，韩网舆论大幅倒向朴娜勑，痛批 A 某利用社会对弱势（乙方）的同情心来操纵媒体、反向霸凌艺人，对於朴娜勑选择法律途径表示理解和支持。



目前，朴娜勑已从 MBC《我独自生活》、tvN《惊人的星期六》等主要节目下车并中断活动。 朴娜勑方面在冲突发生后，发现有广告代理费等资金流入 A 某成立的个人公司，目前已以恐吓未遂、业务侵占等罪名起诉 A 某，誓言透过法律途径讨回公道。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻