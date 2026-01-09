Apink 15週年〈Love Me More〉MV四天破千萬！佳評如潮獲譽「真正的K-POP」

仍積極活動的二代人氣團之一「Apink」，今年迎來出道15週年，本週回歸發行第11張迷你專輯《RE : LOVE》，主打歌〈Love Me More〉獲得佳評。

Apink朴初瓏、尹普美、鄭恩地、金南珠、吳夏榮完整體回歸，據官方介紹，新專輯《RE : LOVE》是蘊含出道15年歷程，主旨是透過回望過去，體悟並重新定義「真正的愛」。連結絢爛的現在與珍貴的回憶，Apink真誠而細膩地回顧，傳遞深具療癒與共鳴的訊息，共收錄5首歌曲，完整呈現Apink獨有的感性與豐富故事性。



主打歌〈Love Me More〉融合了摩登且細膩的音色，以及 1990 年代類比機器合成器的聲響，演繹出朦朧又深情的感情線。Apink以不拐彎抹角、真誠而迷人的告白，唱出對「永恆」的嚮往。MV同時展現Apink清純又嘻哈的表演，和濃烈的故事，用冬季與春季的美麗影像，和成員們交織的情感呼應，預期帶給聽眾進一步的沉浸感。



MV發行已來到第五天，花不到四天即破千萬觀看次數，討論度最高的是「Apink展現了真正的K-POP」，理由是除了作為歌名的副歌「Love Me More」之後，幾乎沒有英語歌詞，而這些討論還集中在非韓語使用者身上，在一票韓國民眾都覺得「K-POP越來越少韓語成分」的氛圍下，原來也有一批非韓國民眾也備感惋惜「K-POP不再是我們熟悉的」。

聽眾留言包括「Apink回歸是來提醒我們K-POP聽起來是什麼樣子」、「這是我記憶中的二代，謝謝Apink」、「K-POP正在療癒我啊，因為聽到了真正的唱歌而不是說話念誦而淚流滿面」、「這正是我想念的二代，好想念這樣的K-POP」、「這才是我們所說的真正的K-POP」、「就是這種聲音讓我迷上K-POP，好懷念」、「這才是K-POP」，這些熱門留言全都是英語所撰寫，可見Apink仍有龐大的海外觀眾。

除了〈Love Me More〉之外，《RE : LOVE》還收錄以 Old School 嘻哈曲風詮釋 Apink 清新律動感的〈Fizzy Soda〉、向如同禮物般珍貴的存在傳遞甜蜜訊息的〈Birthday Cake〉、以感染力十足的音色搭配清爽樂團配樂使人深刻的〈Sunshine〉，以及向粉絲Panda傳達真心的〈握住我的手〉，共收錄5首歌曲。

Apink雖年年固定團聚發行歌曲，但這是繼2023年4月發行的第十張迷你專輯《SELF》之後，睽違2年9個月再發行完整的一張專輯，不僅Panda，K-POP樂迷都高度期待，而按照目前〈Love Me More〉的評價，已收穫了好成績。

為慶祝15週年，Apink很快也要展開‎全新演唱會「The Origin : APINK」‎！

