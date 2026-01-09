IU、李钟奭元旦惊现「情侣装」！低调放闪细节曝光，爱心善举再获赞

IU和李钟奭公开认爱2年多，始终保持低调守护恋情。 在2026年新年元旦之际，两人却被细心粉丝抓包穿上「同款情侣外套」。 有趣的是，这些画面并非本人公开，而是透过身边有人的社群平台意外留出，不经意的放闪更加让人感到甜度爆表。

演员李妍1月5日在个人IG分享了与IU的合照，照片中，IU穿著灰绿色、带有黑白条纹和B品牌标志的外套，背景似乎是温馨的私人聚餐。 IU目前正忙於拍摄新剧《21世纪大君夫人》，与边佑锡合作、饰演财阀家族二女儿「成熙珠」，李妍在饰演剧中深受熙珠信赖的首席秘书，两人私下也建立起深厚的情谊。



无独有偶，演员柳惠英昨晚公开的 Vlog 中，竟也出现了李钟奭穿著同款外套的身影。 柳惠英近日与《瑞草洞》剧组演员聚餐，晚辈演员姜有皙对镜头说「新年快乐」，还贴心地为每位演员准备了亲笔信，让现场气氛十分暖心。 李钟奭发现信封上其他人的称呼都是「佳煐」、「惠英姐」、「筠相哥」，唯独自己被连名带姓写成「李钟奭」，开玩笑地说「心情有点微妙」，姜有皙赶紧补上一个「哥」字。 这次聚餐时间据推测是在新年前后，李钟奭穿的也是B品牌同款外套。



IU和李钟奭2022年底被D社曝光后大方认爱，去年底分别向「韩国未婚妈妈家庭协会」、「儿童权利保障院」、首尔峨山医院等机构捐赠共计 3 亿韩元，用於支援弱势群体、失依儿童与癌症患者的生活和治疗，稳定交往且持续投身公益的「善行情侣」形象赢得大众一致盛赞和祝福。





