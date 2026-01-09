《今夜，就算这份爱恋从世界上消失》秋泳愚＋申始雅重现学生时期的纯纯心动爱恋

电影《今夜，就算这份爱恋从世界上消失》中，演员秋泳愚与申始雅将呈现纯纯的初恋故事。韩国人最知名的告白台词中，也以「今天开始是第一天」而广为人知，代表著从那天开始两人即将一起经历所有事情，100天、200天甚至更长时间，过著一个个纪念日，但如果这个时间无法累积，而每天都是交往的第一天，两人该如何走下去呢？

电影《今夜，就算这份爱恋从世界上消失》剧情描述因为先天性记忆障碍，每天醒来记忆都会重新reset的女孩瑞允，和每天每天只想守护著她的在元，本作品同名日本小说在全球已热销130万本以上，以此爲基础而制作的日本电影，仅在国内就吸引了121万观影人次，是相当受到大家喜爱的作品。



而这部电影的重点也就是青春的面孔以及清纯的爱恋，特别找来了2024年在电视剧《外伤重症中心》以及《玉氏夫人传》等成为大势演员的秋泳愚，他与日本原版中的男主角形象有些许不同，秋泳愚的外型与体格看来更多了一分健壮，同时展现出亲切又冷漠的双面表情，虽然很为难但仍想要延续这份爱情的感觉，引领著剧情的发展。



另外以《魔女2》《破果》等电影作品逐渐打开知名度的新人申始雅，也以这部作品首度挑战爱情演技，虽然在片中她所饰演的瑞允，记忆只能保存短短一天，但她仍然每天以正能量面对所有困难，积极面对人生。这也让申始雅展现出不同於之前暗黑系列作品的风格。韩国版本也有许多不同於日本版的细节，等待观众们细细体会与发现。



电影《今夜，就算这份爱恋从世界上消失》想表达的是，虽然女主角的记忆无法累积，但两人在一起的感受却依旧鲜明，也因为没有办法累积记忆，让两人更想留住当下的瞬间，虽然电影中的主角有著这样的先天障碍，但对於每日累积著记忆的我们，每一个珍贵的瞬间也是最重要的。

