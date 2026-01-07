丈夫扶棺送最后一程、妻子拒绝比心致意　李炳宪李珉廷夫妻低调哀悼安圣基

韩国影坛巨匠安圣基5日因血癌病逝，享寿74岁，9日将出殡，韩国电影演员协会与申荣均艺术文化基金会共同以「电影人葬」规格治丧，墓地选在杨坪。

灵堂大批大批影视圈后辈吊唁，其中与安圣基有深厚缘分的李炳宪，不仅与李政宰、郑雨盛、朴哲民等一线巨星共同担任扶灵委员，其妻李珉廷也在颁奖典礼上低调避开欢乐环节，直奔灵堂致意，夫妻用各自方式送别前辈。



李炳宪与安圣基交情匪浅，两人早在2002年动画电影《玛丽的故事》中就合作配音，2012年更一同受邀出席好莱坞「中国戏院」手印仪式，成为首组留下手印的亚洲演员，写下历史性一幕。 这次李炳宪亲自参与扶灵，送前辈最后一程，显见两人超越辈分的的情谊。



李珉廷6日出席「2026 First Brand大奖」颁奖典礼，获选为艺人YouTuber部门得主。 典礼上她被要求比出开心手势时，轻声婉拒：「今天不太方便...」，被韩媒解读是为悼念安圣基。 典礼结束后，她随即低调前往灵堂致意，并在个人社群公开与安圣基生前的合影，写下：「去吊唁老师时突然看到这张照片，真的很想念那位温暖又帅气的前辈。 会永远记得您。」照片中安圣基虽因病消瘦，但仍露出温暖微笑，让网友感慨不已。



安圣基出道超过60年，演出逾百部作品，被誉为「韩国电影活化石」。 他的离去让影坛陷入悲痛，但后辈们的深情送别，也见证了他在电影人心中不可取代的地位。安圣基的葬礼采五日葬，治丧委员会阵容浩大，由资深演员申荣均担任荣誉委员长，韩国电影演员协会理事长李甲圣、导演裵昶浩、申荣均艺术文化基金会职务代行申彦植及韩国电影人协会理事长梁允浩共同担任委员长。 告别式上将由裵昶浩导演与郑雨盛负责朗读追悼文，影坛后辈纷纷前往送行，场面庄重哀戚。

