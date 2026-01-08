谁还记得王鼻子因普美吃多少苦？Apink 15周年登《Running Man》换恩地出手！

Apink今年4月即将迎来出道15周年，不过他们已在本月提前庆祝，以第11张迷你专辑《RE : LOVE》回归，也开始上各大节目宣传，包括经典的《Running Man》！

▼主打歌〈Love Me More〉



Apink可说是《Running Man》老朋友，包括前成员娜恩在内，完整体或是部分成员至少受邀登场15次之多，普美和娜恩等成员的综艺感也可说是因《Running Man》被激发、被广传，Apink 2019年还曾参与《Running Man》9周年Fan Meeting，意义非凡。

Apink 15周年回归重要时刻少不了《Running Man》，《Running Man》最新一集预告Apink睽违6年完整体登场，（上一次即是《Running Man》9周年FM企划），和成员们来场「黄金箱子追击者：Golden Me More」抢金大战！「王鼻子」再度遭到Apink「毒打」，恩地出手毫不手软，而南珠竟被说「明明是老么却跳『以前的舞』」？



等等，为什么说王鼻子「再次遭到Apink毒打」？有人还记得吗？普美曾经和王鼻子对战，拚了命要让对方发出声音，双方使出拔头发招数，结果普美直接拔下王鼻子两撮毛发！王鼻子仍稳住心态没发出声音，普美都比他还紧张，不过普美再使出跆拳道八年功力侧踢，成功扳倒王鼻子！



新一集《Running Man》不晓得还会有什么笑料，观众、粉丝都相当期待，有人认为《Running Man》换了新PD（上个月由姜炯善강형선PD接手怀孕的崔亨仁PD）果真有新气象，也有人对《Running Man》始终如一用Apink歌名取当集主题感到相当窝心。

▼Apink 11日登场预告



▼Apink登场《Running Man》名场面回顾，官方置顶了粉丝整理的片段时间轴与该集主题



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻