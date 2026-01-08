李主傧揭「手大超自卑」！安普贤一比全场惊呼：是脸太小吧！曾被朋友催：她当弟媳刚好

演员李主傧近日在节目中坦率谈起，因为「手太大」而留下的过往心结，引发不少共鸣。

日前播出的YouTube 综艺《Salon Drip》中，李主傧与演员安普贤一同作为来宾登场，聊到合作拍戏后，私下经常被亲友追问的各种话题。 李主傧笑说，只要和李栋旭或安普贤这类高人气男演员合作，身边的人一定会问「本人真的那么帅吗」、「你们真的没有什么吗」，就算没什么特别的故事，也得硬挤出答案，通常只好回应「很会请客吃饭」、「很有男人味、也很照顾身边的人」。

安普贤也分享类似经验，透露朋友们会好奇「有没有真的见过李主傧」、「是不是常常碰面」，甚至有人直接问他「她的手是不是真的很大」，让现场笑成一片。 对此安普贤淡定回应，反正自己的手更大，完全不在意，还笑说朋友偶尔会开玩笑说「当弟媳刚刚好」，但他通常选择安静不回应。



主持人张度练好奇追问「李主傧手很大的传闻到底从哪来」，李主傧这才提起过去担任美妆模特儿打工时，一段让她印象深刻的经历。 她回忆，原本分镜设定是把手靠近脸的姿势，但导演在看画面时却反覆要求她把手放下，后来甚至找来专业手模，站在她身后代替她把手放在肩膀上，当下她第一次意识到，原来自己的手和脸放在一起并不「协调」。 张度练安慰她，并不是手不好看，而是脸实在太小，比例才会显得特别明显。 李主傧也坦言，那时才真正感受到自己的手相对身形来说偏大。



节目中，安普贤与李主傧还现场比起手的大小，两人把手并排后，差距立刻显现，李主傧忍不住笑说「我的手瞬间变成婴儿手」。 当安普贤把手放到李主傧脸前时，她的小脸几乎被一只手完全遮住，超强比例画面也让观众忍不住惊呼。



此外，安普贤和李主傧共同主演了新剧《春日狂热》，该剧改编自白敏雅的同名网络小说，讲述了在寒风呼啸的日子里，教师「尹春」与拥有炙热内心的男子「宣在奎」相遇——连冰封的心也能被融化的春日「火辣粉红色」浪漫爱情故事，已於1月5日正式开播。



