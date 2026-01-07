故 李善均 两周年忌日，演员尹熙锡探望故友墓碑铭首度曝光！文字令人鼻酸

演员尹熙锡在李善均逝世两周年之际，前往其墓地祭拜。李善均是韩国国立艺术大学的校友。两年后，李善均的墓志铭曝光，令人倍感哀伤。

近日，尹熙锡透过个人 SNS 公开了造访李善均墓地的照片。他写道：「已经两年了，我依然想念他，依然感到心痛。2026.1.5 优柔寡断。」分享了自己悲痛的心情。照片中，记录了尹熙锡追悼故人的模样。



两人在大学戏剧系一年级时相识。作为多年的同事和朋友，「优柔寡断」这个组合也是由同校演员组成的。

粉丝和熟人也纷纷前往李善均的墓地悼念。墓碑上的铭文写著：「今天，一切都令人想念……我爱你」，更添几分哀伤与怀念。去年李善均逝世一周年之际，尹熙锡也留下了悼念讯息。



2023 年 12 月 27 日，李善均突然离世，享年 48 岁。当时他正因涉毒疑云接受警方调查，但在简易试剂检测及国立科学搜查研究院的精密鉴定中，皆被判定为阴性（无吸毒反应）。随著他的去世，相关调查最终以「公诉权消灭」结案。

在葬礼当天，尹熙锡於出殡仪式中站在最前排，与送葬行列一同扶棺，一直陪伴在他身边直到最后一刻。

