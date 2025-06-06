「李善均案」外泄个资者遭起诉，包含警察、检察调查官、记者！「泄露公务机密」违反个资保护法

演员李善均曾主演《寄生上流》《我的大叔》等多部作品，2023年因涉嫌吸毒接受调查期间内部资料遭到外泄、被媒体聚焦，令他最终不堪舆论压力选择轻生。 近日，涉嫌泄露信息的警察与检察调查官、记者共3人以「泄露公务机密」等罪名遭到起诉。

韩国仁川地方检察厅6月5日表示，已以涉嫌「泄露公务机密」等罪名，对前警卫A某与隶属於仁川地检的检察调查官B某提起不拘留起诉，同时以违反《个人资讯保护法》的罪名起诉30多岁的记者C某。

据悉，前警卫A某於2023年10月将包含调查进度的内部文件（调查进展报告书）拍照后传送给C某等2名记者。 该报告由仁川警察厅毒品犯罪调查科於2023年10月18日制作，内容包括李善均案件中调查对象的姓名、前科、身分与职业等详细个人资料。

检察调查官B某被控曾两度向地方报社记者泄露李善均涉嫌吸毒、正在接受警方调查等信息及调查进度。 该地方报社於2023年10月19日以「顶级明星L某因吸毒嫌疑接受内部调查」为标题，抢先报导了该事件，引发社会高度关注。



记者C某从A某和B某处获取调查对象真实姓名等个资，并转交给另一位记者。 某娱乐媒体从记者C手中获得调查进展报告书，并於李善均去世次日报导了该报告的编辑照片及内容。

因泄密事件，前警卫A某已被免职，检察调查官B某则被停职，目前正接受纪律处分相关程序。 南部京畿警察厅曾就A某与B某申请拘捕令，但法院以「主要证据已被收集」为由驳回。

李善均於2023年10月14日因涉嫌吸毒被立案调查，2个月内3次接受警方传唤调查。 期间他曾多次申请以非公开方式调查，但未被接受，最终3次都在警局前接受媒体拍照和采访质问，承受了巨大压力。 第3次调查4天后的12月26日，李善均被发现在首尔钟路区卧龙公园附近车内身亡，生前通过尿液和毛发进行的所有毒品检测结果均为阴性。



韩国前总统文在寅曾在脸书公开斥责「调查机关的调查形态和媒体的报导形态」导致了李善均的死亡，指出应以此契机摆脱落后的调查和报导惯例。 检方表示：「将严正应对公务员违反保密义务与滥用个资的行为，以防此类事件再度发生。」



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