NewJeans粉丝向「订阅全球第一」的 YouTuber 提出荒唐请求：「请帮帮 Danielle」

人气女团 NewJeans 的部分粉丝，向订阅数位居全球第一的 YouTuber「MrBeast」提出了令人错愕的请求，引发关注。

当地媒体《Empire》於本月 6 日透过 X 官方帐号表示：「在 MrBeast 的 TikTok 留言区，涌入大量要求『请帮帮 NewJeans Danielle』的粉丝留言。」对此，MrBeast 也在该篇报导贴文下留言表示：「我该做什么呢？」首度公开表达自己的困惑和立场。



此前，ADOR 在专属合约效力确认诉讼中胜诉后，正与 NewJeans 成员就是否回归一事进行协商。多数成员表达回归意愿，曾引发外界对完整体活动的期待，但随著 Danielle 解除专属合约，完整体回归最终告吹。目前，ADOR 已对 Danielle 提出约 431 亿韩元规模的损害赔偿诉讼。ADOR 方面表示，未来不仅将对 Danielle 本人，也将对其家人以及 ADOR 前代表闵熙珍持续进行法律应对。



在此情况下，部分 NewJeans 粉丝在 MrBeast 的 SNS 上接连留言，提出「请帮帮 NewJeans 成员 Danielle」、「请拯救 NewJeans」、「请收购 HYBE」等无理要求。随著 NewJeans 的法律纠纷长期化，情况甚至演变为向具备全球影响力的人物寻求协助。

另有部分粉丝在网路上扩散「#MrBeast救救NewJeans」（#mrbeastsavenewjeans）的标签，据悉，他们也曾向文化体育观光部发送数千件抗议 Danielle 解除专属合约的传真。





另一方面，MrBeast 是一名拥有约 4 亿 6000 万名订阅者的 YouTuber，目前以 YouTube 订阅数位居全球第一，并透过大型企划影片与社会公益专案，在全球行使高度影响力。

