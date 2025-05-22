两年未止的悲剧：李善均遭勒索案二审开庭！ 检方再度求重刑

勒索已故演员李善均的涉案人士，在二审中依然面临实刑求刑。

21日上午，韩国仁川地方法院刑事上诉第3部（主审法官：崔成培）针对风俗店室长A某与前演员B某所涉的恐吓勒索案件，上诉 进行了审的案结公审。

检方当日请求法院对A某判处7年有期徒刑，此为与一审时相同的求刑内容。 A某的法律代理人在最终辩论中表示：「被告因受到身份不明的恐吓者威胁，做出了错误的选择，正在深刻反省。」并向李善均的遗属表达了歉意。 至於B某，由於其律师未出庭，检方未能对其进行求刑。去年（2024年）12月19日的一审判决中，A某被判处3年6个月有期徒刑，目前正在服刑中; B某则被判处4年2个月。

据检方指出，A某於2023年9月以恐吓手段勒索李善均3亿（韩币，下同），遭以恐吓取财罪起诉。 此外A某还因2022年12月至2023年8月期间涉嫌使用毒品（包含冰毒和K他命）被起诉，并於2023年10月被判处1年有期徒刑。 A某已是6度前科犯。B某则假冒骇客身分，先后恐吓A某与李善均。 2023年10月，B某更直接向李善均勒索5,000万，最终被送交法办。



2023年10月，李善均陷入涉毒丑闻，一时之间饱受争议。该事件爆发后，他的形象与事业受到重创，并一度传出他遭人勒索与威胁。根据后续调查，他在压力之下曾向勒索者支付数千万韩元以求平息事件。同年12月，李善均在首尔某停车场内车中被发现身亡，警方研判为自杀。他留下遗书表示「对家人感到愧疚」，震惊各界。其后，韩国媒体与网路舆论开始质疑事件背后是否有更多不为人知的真相。李善均的死也掀起了民众对「舆论审判」、「媒体过度曝光」与「娱乐圈毒品问题」的讨论。不少声音呼吁对已故艺人应给予更人性与理性的对待，避免因未证实的指控让个人承受极端压力。

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