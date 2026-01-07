安普贤＆李主傧因「肢体接触」拉近距离！被《春日狂热》原作小说尺度吓到直呼：这可是电视剧耶！

张度练主持的网路综艺《Salon Drip2》6日公开最新一集，由《春日狂热》（Spring Fever）主演安普贤与李主傧作为嘉宾出演。

当张度练问到拍完电视剧《春日狂热》后是否变得亲近时？安普贤透露约有 90% 的戏份是在浦项拍摄。张度练立刻追问：「那么那里也会安排宿舍吗？」李主傧笑著回应：「对啊，这6～7个月以来，我们经常对彼此说『辛苦了』，有种...战友的感觉。」



安普贤还表示：「因爲作品本身就是浪漫喜剧，我们之间的肢体接触（Skinship）非常多，我觉得肢体接触之后，感觉变得更亲近了。」李主傧听完立刻接话：「其实我也想说这个，但有点害羞，所以没说出口。」



接著，张度练笑说：「听说原作的刺激程度满高的。」李主傧也直言：「我看完真的被吓到，一开始是先看剧本，后来补原作才发现表现方式超火辣，让我忍不住想：『后半段肢体接触会不会太明显？这可是放送耶？』」

听到这里，张度练立刻确认：「那肢体接触的部分真的没问题吗？」安普贤则表示：「程度其实还好，不是那种很『深度』的内容，可以轻松观看，甚至全家一起看也没问题。」



《春日狂热》改编自同名人气网路小说，讲述性格冷漠的乡间小学老师尹春（李主傧 饰）和热情如火全身充满结实肌肉的男子宣在奎（安普贤 饰），逐渐融化彼此心灵，充满粉红氛围的春日罗曼史。该剧第2集收视率以全国基准平均达4.6%，在包含无线台在内的所有频道同时段中夺下第一名，仅播 2集就展现惊人潜力，成绩相当亮眼！不知道大家有没有开始追了呢？



