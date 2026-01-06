2PM 庆祝日本出道 15 周年！预告上半年「完全体」开唱，展现 18 年不变同僚情

6日，JYP娱乐人士证实，男团2PM为了纪念日本出道 15 周年，目前正全速筹备於日本当地举办完全体演唱会。 继 2023 年庆祝韩国出道 15 周年巡演后，成员们决定再度集结，以最高规格的演出报答日本粉丝长久以来的守候。

2PM 於 2008 年在韩国出道，2011 年正式跨海发展，当时仅凭一场出道 Showcase 便动员 2.5 万名观众，写下惊人纪录; 随后更在短短两年内插旗东京巨蛋，创下两天吸引 11 万人次的壮举，成为 K-POP 全盛时期的领军人物。



即便今年已迈入出道第 18 个年头，成员们在各自领域依旧处於巅峰。 李俊昊已成为戏剧界的「收视保证」，从《衣袖红镶边》、《欢迎来到王之国》、《台风商社》到近期公开的《现金英雄》，连续取得成功; 去年在日本举办个人粉丝演唱会，以歌手兼演员的身分大放异彩。

张佑荣、Nichkhun、Jun. K则坚守 JYP 娱乐。 张佑荣在 Netflix 综艺《Screwballs》与恋爱实境秀《姐姐，对我来说是女人啊》中表现活跃，去年下半年还发行了迷你专辑回归本业。 Jun. K 身为神曲〈我们家〉逆袭热潮的推手，去年发行个人专辑，今年即将迎来个人出道 10 周年; 尼坤则透过 YouTube 频道「KHUN的细胞们」持续与粉丝交流。



转型演员的玉泽演与黄灿盛也表现不俗。 玉泽演去年凭藉《我夺走了公爵的初夜》荣获 KBS 演技大赏优秀奖，特别点名感谢成员，深厚同僚情谊; 黄灿盛则往返於韩日两地，去年参与的电视剧《善良的女人夫世弥》甫於 11 月播毕。

尽管 2PM 上一张完整专辑已是 2021 年的《MUST》，且成员们隶属不同经纪公司，但对「完全体」活动的意志始终坚定，正为了与 HOTTEST 见面而努力。 张佑荣在去年的采访中强调：「无论个人活动再忙，我们始终在思考如何尽快带来新音乐与新演出。」



随著 2026 新年到来，包括 BIGBANG、BTS、BLACKPINK、EXO 等引领 K-pop 黄金时代的二、三代团体纷纷传出合体消息，2PM 的加入无疑让今年的乐坛更加丰富灿烂。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻