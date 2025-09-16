Seventeen Hoshi今日正式入伍！惊喜送上新歌《TAKE A SHOT》

人气男团 SEVENTEEN 成员Hoshi 正式踏上履行国防义务的旅程。

今日（16日）Hoshi以现役身分进入陆军训练所，接受为期五周的基础军事训练后，将分配至部队服役，预计於2027年3月15日退伍。

在入伍前夕Hoshi特地向全球粉丝CARAT传递心声：「我会勇敢去完成这段旅程，大家不要太担心。」他也公开了短发造型，笑说：「剪了头发才真的有实感，反而更有决心了，我一定会好好完成。」



除了暖心留言他还给粉丝送上惊喜――同日傍晚6点将公开个人单曲《TAKE A SHOT》。 这首歌是强烈氛围的Rage Hip-hop曲风，融合强劲的饶舌、多变的合成器声效与吉他演奏。 Hoshi亲自参与作词，将沸腾的热情写进歌词，搭配粗骇音效与满满的态度，展现不一样的个人魅力。

目前SEVENTEEN成员正陆续进入「军白期」。 Hoshi是团内第4位/入伍的成员，净汉去年9月率先服役，圆佑今年4月开始替代役，WOOZI则於昨日入伍。

此外，SEVENTEEN於13、14 日在仁川亚运主竞技场开启全新世界巡演「NEW_」，净汉、圆佑、WOOZI和Hoshi一同出现在了观众席上。团队接下来将前往香港、北美、日本等地，持续与全球粉丝相见。



