CBX伯贤、泰民、THE BOYZ 各被欠 10 亿！所属社遭爆压榨艺人「欠薪总额达 50 亿」，急反驳：与艺人无矛盾、尚在协商

韩国娱乐公司 One Hundred 代表车佳元因被指经营方式畸形，导致旗下艺人CBX（伯贤、Xiumin、Chen）、SHINee泰民、THE BOYZ 等人集体遭遇欠薪，总金额估计高达 50 亿韩元。 尽管公司随后紧急发声明反驳，但舆论已然沸腾。

血汗工厂？大牌艺人沦为欠薪受害者

根据韩媒《The Fact》报导，由车佳元担任代表的 One Hundred 拖欠旗下男团 THE BOYZ 薪水 10 亿韩元; 下属厂牌 INB100 拖欠伯贤薪水约 10 亿韩元，队友 Chen、Xiumin 亦有数亿韩元的欠款; 另一厂牌 Big Planet Made 旗下的SHINee泰民，未结算金额甚至大幅超过 10 亿韩元。







此前，该媒体就曾质疑车佳元的经营手法，包括宣称 2024 年服装费支出高达 108 亿韩元（后辩称为制作费误填），以及靠收受 720 亿韩元预收款维持运作的「拆东墙补西墙」模式。

财务黑洞：公司陷入「资不抵债」状态

报导指出，这场灾难早有预兆。 旗下的 Big Planet Made 去年提交的2024年财务审计报告显示，公司负债约 532 亿、远超资产总额342亿，处於「完全资本蚕食（资不抵债）」的破产边缘; 伯贤创立的 INB100 於2024年5月被吸收后，帐上资金也几乎枯竭。

INB100 的最大股东则是 One Hundred，而One Hundred 与 Big Planet Made 的最大股东皆为车佳元。 实质上，这些全是由车佳元一手掌控的「家族企业」。 这些公司主要靠预收款（歌手公演、专辑等款项）与演出费勉强度日，自 2025 年下半年起已无力支付艺人酬劳。



连锁反应：EXO 完全体回归梦碎

据悉，泰民自 2024 年起展开世界巡演、跑遍全球 29 个地区，伯贤也陆续开启亚洲巡回和世界巡回演唱会，本月还有首尔安可场，然而两人皆处於「拚命工作却拿不到回报」的尴尬境地。 据悉，他们从第三季起就再也没有收到过结算款项。 自去年第四季起，业界已开始流传 One Hundred 旗下歌手欠薪的消息。

更令粉丝心碎的是，EXO-CBX有义务向 SM 娱乐支付个人活动销售额的 10%，但因INB100 资金断裂，成员连自己的报酬都没领到，至今未能履行合约。 这令双方纷争持续升级，直接导致 CBX 缺席睽违 2 年 6 个月的 EXO 完全体活动。



公司强硬反击否认，网友讽刺「自认欠薪」

针对指控，One Hundred 随即发表正式立场，将该报导定义为「误报」。 针对欠薪，公司解释所谓「未结算」仅是因各艺人合约条件及活动状况不同，正处於「正常协商与调整中」；同时强调旗下艺人与员工对公司「完全没有矛盾」，目前皆在正常活动。同时斥责爆料者与媒体损害艺人形象，宣称将向韩国新闻仲裁委员会提交申请，采取法律手段揭示真相。

尽管公司强硬回应，但韩国网友对这份声明并不买帐。 论坛留言纷纷讽刺：「既然还在『协商与调整中』，不就证明钱确实还没发下去吗？ 哪来的误报？」 「按照合约准时给钱就好，到底有什么好『协商』的？」「哪里有『损害艺人形象』这回事？只是让大家知道这家公司很烂罢了」。

