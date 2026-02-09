《21世纪大君夫人》又一对犯规CP？ 鲁常泫、孔升妍「总理X大妃」上演禁忌权力罗曼史

MBC新金土剧（海外平台由Disney+播出）《21世纪大君夫人》即将在2026年4月首播，近日公开阵容，除了备受瞩目的领衔主演边佑锡河IU之外，人气演员鲁常泫与孔升妍将饰演国务总理「闵政宇」和大妃「尹怡朗」，上演一段打破身份枷锁的浪漫故事，预料将为剧情注入全新紧张感。

鲁常泫化身「政界王子」：完美外表下的心动摇摆

剧中，鲁常泫饰演的闵政宇出身政治名门，继承曾任国务总理的祖父与父亲之位，成为史上最年轻的国务总理。 他不仅家世显赫，更拥有帅气外貌、聪明头脑与温柔性格，常年荣登「最想嫁的男人」榜首，是全韩国女性的梦中情人。



他总是维持无可挑剔的外表，极少流露内心想法，唯独对从小一起长大、建立深厚信任的「李安大君」（边佑锡 饰）能够坦诚相待。 然而，当李安大君决定与学妹成熙珠（IU 饰）契约结婚后，闵政宇的内心也开始产生波动。 他究竟会成为两人契约婚姻中的「变数」吗？ 剧情令人好奇！

孔升妍诠释「王室之花」：优雅背后的不安与挣扎

孔升妍饰演的大妃尹怡朗，则是大韩民国王室的支柱。 她出身於曾出过四位王后的尹氏家族，自幼学习隐藏情感、如花朵般优雅生存，早已接受自己将成为历史一部份的命运，始终展现完美王妃的模样。



然而，随著年幼的儿子突然继位，成为大妃的尹怡朗人生也逐渐偏离原本轨道。 尤其深受国民绝对支持的李安大君的存在，更让她的不安日益加剧。 在这危机四伏的现实中，尹怡朗能否守住儿子与自己的命运？ 也成为剧情关注焦点。

最新剧照曝光：政界与王室的气场对决

近日公开的剧照中，可见置身政界与王室核心的闵政宇与尹怡朗，各自散发优雅气场。 鲁常泫以绅士微笑展现领导国家的总理风范，孔升妍则以端庄姿态流露王室最高长辈的姿态的同时眼神中又藏著一丝深不可测的谋略。

两位演员过去在电影、电视剧中屡屡以深刻表现征服观众，这次将如何演绎「守护各自命运」的闵政宇与尹怡朗，令人期待。

《21世纪大君夫人》以21世纪君主立宪制的大韩民国为背景，讲述一个「什么都有却因身份平凡而烦躁的女人」与「身为王子却一无所有而悲伤的男人」之间，打破阶级、开创命运的浪漫故事，预计将於2026年4月首播。



