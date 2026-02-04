别说我没告诉你！《荣誉：她们的法庭》收视破纪录，李奈映 & 郑恩彩 & 李清娥强势开局掀追剧热！

Viu独家热播的新韩剧《荣誉：她们的法庭》2日首播就火力全开，以高速推进的剧情与沉重却写实的题材，直接掀开一桩足以撼动整个社会的性犯罪与权力黑幕，让观众从第一分钟就被牢牢抓住。

由李奈映、郑恩彩、李清娥主演的《荣誉》，讲述专为女性犯罪被害者服务的律师事务所「L&J（Listen & Join）」三位女律师，如何在现实与体制的夹杀下，替被噤声的人讨回公道。 首集收视率就在韩国创下3.1%、首都圈2.9%，刷新ENA月火剧历代首播最高纪录，开出漂亮红盘。 （Nielsen Korea，付费户）



首集中，三位风格迥异却同样强悍的女律师正式登场。 李奈映饰演的「明星律师」尹罗映，直言不讳点破未成年性犯罪被害者在法庭上反被羞辱的荒谬现实; 郑恩彩饰演的事务所代表姜信才，正面迎战母公司董事会的施压，强调人权与公共价值不是装饰品; 李清娥则化身热血律师黄贤珍，寸步不离守护被迫出庭的未成年被害者，避免她再次被伤害。案件核心是「国民女婿」等级的知名男演员涉嫌性侵未成年少女。 舆论却一面倒将矛头指向被害者，网路霸凌、抗议卡车、花圈围攻律师事务所的场面，赤裸呈现现实的残酷。 即便如此，L&J仍选择迎战，但审判结果却朝最令人心寒的方向发展，被害者也因此承受更严重的二次伤害。



就在检方几乎准备放弃之际，事务所发现整起事件背后，竟牵扯出规模庞大、足以动摇国家的性交易与权力勾结。 真相逐步浮上水面，剧情也在此急转直下，从法律攻防一路升级为生死悬疑。

第二集收视直接冲上ENA月火剧历史冠军！全国3.2%、首都圈3.0%的成绩，比首集还要亮眼。 开场就超冲击，未成年性侵受害者赵有静满身血出现在律师事务所派对，自白杀死了记者李俊赫，说是被性侵后冲动犯案，但又崩溃喊著只想坐牢、求大家放过她，整个状态超诡异。

这桩命案瞬间炸裂了法律事务所L&J里三位女律师的关系。 黄贤珍为了拿采访资料跑去前男友李俊赫（李忠主 饰）家，结果吓傻，竟然顺手把死者的手机摸走，深怕自己前一晚的「秘密」曝光。 但她死都不信前男友会是性侵犯，跟一心要帮少女辩护的尹罗映当场对立。 所长姜信才则稳住场面，要大家先找出关键的性丑闻资料。尹罗映超执著，就算少女拒绝见面、一心求刑，她还是发现少女一说谎就会自残啃指甲的习惯，死咬著问：「你为什么要承认自己没做的事？」另一边，黄贤珍因为老公具善圭（崔英俊 饰）刑警接手案子，被迫退出辩护，只好自己偷偷查。 结果发现李俊赫死前就被不明人士威胁，更挖出他生前在追的性丑闻，跟一个叫「Connect In」的神秘约炮软体有关。

这个「Connect In」有够黑暗！另一名受害者逃出来后，来的根本不是救护车，而是组织的「灭证小组」，冷血清理现场、还「治疗」受害者让她别死掉，整个过程手机还不断跳出新的性交易预约，把人当物品看的残忍程度，让人看到头皮发麻。



关键转折来了！黄贤珍在李俊赫手机里找到一堆命案现场的照片，放大一看，书桌上的雕像倒影里，竟然有个戴口罩的第三者！赵有静这才崩溃回忆，当时是被人抓住手，被迫刺向李俊赫的。 正当大家以为真相大白，最后一幕超吓人——尹罗映回家时，门还没关上，就被躲在暗处的神秘人袭击，直接被压制，手还被锥子刺穿！她凄厉的惨叫声为第二集画下惊悚句点，也让观众完全等不及下礼拜的播出啦！

除了剧情够狠，三位主演的演技同样成为话题。 李奈映不走温柔路线，反而以近乎残酷的语言把被害者从绝望边缘拉回; 郑恩彩冷静自持、步步为营，展现领导者的底气; 李清娥则在柔软与刚强之间切换自如，成为被害者最坚实的后盾。

《荣誉：她们的法庭》不只是一部爽快复仇剧，而是直指现实伤口的女性法庭剧。 当三位女律师选择「不退、不逃、不沉默」，她们是否真能撼动那个看不见却无比庞大的恶？ 后续发展，已让观众高度期待。



