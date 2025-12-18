朴娜勑争议延烧！知名命理师一句「别再动脸了」旧片被翻出，网叹：像预言一样，令人不寒而栗

由於朴娜勑因涉嫌经纪人虐待和非法医疗行为而被停播，去年一位知名观相命理师：朴成浚（박성준）给她的建议也再次被人们提起。这项「别整容」的建议与最近的争议不谋而合，成为网路上的热门话题。

在朴成浚老师解析朴娜勑 2025 年运势的影片中，他表示：「明年事业会扩展，也会迎来新的机会，下半年还会有男缘。」并补充说明：「她原本就是不依赖他人、靠自己生活的命格，交往对象要看对方是否具备自立能力。」



当朴娜勑询问「要怎么样才能安定下来」时，朴成浚分析她「比以前更加精神涣散，能量无法集中，处於分裂状态」，并直言：「不要再动脸了，先把头发梳好再出门吧。精神已经混乱了，至少在外表上要保持整洁俐落，才能找到平衡。」他也指出：「越执著於外表，原本的运势反而可能被打乱。」并建议她只做最低限度的外型修整、好好整理心神，状况自然会变好。这番话如今与近期爆发的事件重叠，被网友形容：「像预言一样，令人不寒而栗。」、「也太准了吧～」



过去节目中提及的饮酒习惯也再次被翻出。去年在节目《娜勑食》中，李施彦曾提到朴娜勑的酒后行为，直言「你喝醉的时候真的很可怕」，如今也与前经纪人的主张一同被重新检视。前经纪人们指控，朴娜勑因频繁饮酒，要求他们跑腿、准备派对、深夜待命，若拒绝就遭到辱骂；其中一名经纪人甚至表示曾被她丢出的酒杯砸伤并接受治疗。这些人以职场霸凌、特殊伤害、代开处方、未支付进行费用等理由，预告将提起损害赔偿诉讼，展开法律行动。



此外，非法医疗行为的疑云也让情况进一步恶化。朴娜勑被指控从所谓的「注射姨母」是非法施打安眠药、抗忧郁药等药物，前大韩医师协会会长林贤泽（임현택）以违反医疗法为由，对该名人士提出告发。首尔西部地检署在检视案件后，考量警方已著手调查，将案件移送警方处理。之后又有她曾接受另一名「点滴阿姨」医疗服务的疑惑被提出，相关追加告发同样交由警方调查中。



随著争议持续延烧，朴娜勑於 8 日表示「不能再对节目与同事造成困扰」，全面退出所有正在出演的节目。她也於 16 日公开影片，表示「严肃看待相关事件，事实关系将透过法律程序厘清」，并强调「之后不再另行发言」，希望防止争议持续扩大。

这起事件已不仅是单一艺人的争议，而是延伸至艺人与经纪人之间的权力结构、演艺圈饮酒文化、非法医疗惯行等多重问题。随著爆料、批评与质疑同时出现，舆论急速恶化，朴娜勑多年来在综艺节目中累积的形象也正面临动摇。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻