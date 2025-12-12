韩剧熟悉的「疗愈味」回来了！徐玄振《Love Me》定档12/19，携手刘宰明、李施优重启三代寻爱之旅

「爱情喜剧女王」徐玄振回归！JTBC 全新疗愈爱情剧《Love Me》改编自瑞典同名剧集的影集，将在充斥犯罪、复仇主题的韩剧市场中，带来一股久违的细腻与温暖。现已确定将於 12 月 19 日晚连续播出第 1、2 集，香港观众也可在 Viu 同步追看！

《Love Me》讲述了一个略显自私而更加平凡的家庭的故事，他们一直以来都专注於自己的生活，在经历「四人变三人」的家庭创伤后后重新寻找幸福，并在各自开始新恋情的过程中获得成长。



徐玄振化身「假面单身女」 遇上纯真邻居张栗

徐玄振饰演的「徐俊京」拥有妇产科医师的体面职业、亮丽外貌和果断性格，是个看似完美的「单身典范」。 然而，七年前母亲的意外，使她对外筑起高墙。 徐玄振形容她是一个「充满著『假装』，对每个人戴著不同面具生活」的人物。

徐俊京紧闭的心门，却被「隔壁邻居」音乐总监朱道贤（张栗 饰）偶然的出现所撼动。 张栗形容道贤的魅力在於他的「纯真」，能够自然地打开人们的心扉。 道贤以敏锐的感知力，理解并渗透进俊京深藏的孤独。 两人在碰撞中共同成长，寻找爱情的现实答案。

徐玄振也为观众留下观剧重点：「《Love Me》是一部适合年末观看的，温暖而又充满激情的电视剧。」



《秘密森林》刘宰明、尹世雅CP再聚首 演绎熟龄治愈罗曼史

曾是《秘密森林》CP 的刘宰明和尹世雅，在本剧中饰演徐俊京的父亲「徐振浩」和导游「陈慈英」。 徐振浩在七年前妻子遭遇意外后，一直照顾家人、压抑著内心难言的感情，在笑容背后隐藏著疲惫。 尹世雅饰演的陈慈英，虽然开朗活泼、热情浪漫，内心深处却藏著难以言说的孤独和痛苦。

刘宰明强调，他们这对「熟龄恋人」的情侣关系，将与《秘密森林》中的「毒恋」截然不同。 他表示：「《Love Me》讲述的是一段能够理解彼此伤痛、给予和接受温暖的爱情。」尹世雅也表达了对这段「新恋情」的期待，两人一致认为：「《Love Me》讲述的是一个关於爱自己的故事。 只有爱自己，才能爱别人。 希望我们能一起体验到内心的平静。 」



李施优、TWICE 多贤 青涩恋曲为剧集注入活力

新生代演员李施优与 TWICE 成员 多贤 则饰演徐俊京的弟弟「徐俊书」和他的青梅竹马「池慧温」。 两人演绎了一段从幼稚园时期萌芽的真挚友谊，最终升华为爱情的动人瞬间，展现不同世代对爱情的理解。



值得一提的是，《Love Me》改编自同名瑞典剧集，原版作者兼主演约瑟芬・博内布施曾亲自探班，对徐玄振的演技表示赞赏，并对韩版感人的结局表示满意、她本人也被深深打动，足见改编之成功。



最新公开的第1~2集预告片中，徐俊京质疑「努力变得幸福，这件事本身就很不幸」。 刘宰明耐心照顾身体不好的妻子，却被反问「你不觉得厌烦吗？」一场意外带走了家庭中的母亲，带来了锥心刺骨的悲伤，留下的人必须学会愈合伤口，慢慢地、重新找回能够感到心动的人生。《Love Me》将於 12 月 19 日晚在 JTBC 连续播出第 1、2 集，香港观众可以在Viu同步追看。



