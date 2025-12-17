柳俊烈没参加《请回答1988 10周年》MT的理由不是因爲惠利？罗PD解释：因为当天有拍摄，他早上还有先来打招呼！

16日，李东辉和高庚杓作为嘉宾出演 YouTube 频道《十五夜》的直播，和罗PD一起回忆《请回答1988》中的经典场面，还分享《请回答1988 10周年》的花絮。

当天，罗PD说：「我们也小心翼翼地说『如果可以的话，希望尽可能以10年前的风格来』，就像在预告中看到的那样，所有人都回到了10年前。」罗PD：「其实《请回答1988》双门洞家人们这次一个不少地全部都聚齐了。」

针对柳俊烈的缺席，罗PD说：「俊烈因为当天有拍摄，其实在早上也特意来打过招呼后才离开。」接著罗PD感叹：「大家都很享受 MT ，事实上能够参加这个场合，是多亏大家过去10年喜爱，演员们才能在繁忙的日程中凑出时间重聚，留下愉快的回忆。」



通过《请回答1988》结缘的柳俊烈和惠利从2017年开始公开恋爱，恋爱7年后於2023年末分手。之后柳俊烈卷入与演员韩韶禧的恋爱传闻，惠利简短地回应：「真有趣。」引发了「换乘恋爱」的疑惑。相关事件结束后《请回答1988》迎来10周年，但作爲主角活跃的柳俊烈没有出现在团体照中，因此引发网友们的各种猜测。



当时tvN也有表示：「柳俊烈虽然因爲日程原因没能一起参加MT，但是因爲是纪念《请回答1988》10周年的内容，所以调整日程，拍摄了部分戏份。」预告中也看到柳俊烈和家人们一起拍摄的画面。而《请回答1988 10周年》将在19日播出。【香港观众可於 Viu 收看哦～】



