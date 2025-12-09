白种元将不会出席《黑白大厨2》记者会！Netflix不受争议影响的、持续推进节目播出

Netflix 方发布了关於原创热门综艺《黑白大厨：料理阶级大战2》记者座谈会的通知。官方将於 17 日举行的本次活动中，只有制作团队与黑汤匙、白汤匙主厨们列入名单。作为评审的白种元将不出席，引发了广泛关注，外界猜测此举是为了回应近期的争议。

《黑白大厨2》是一档综艺节目，以只凭味道试图翻转阶级的隐藏高手「黑汤匙」主厨们，与试图守住地位的大韩民国顶级明星主厨「白汤匙」们之间所展开、火花四射的料理阶级战争为题材。由於前作在全球热度大增、引发话题，因此第2季从公开前就受到高度期待，但围绕白种元的各种争议却阻碍了其发展。



白种元今年初因 The Born Korea 接连卷入了「Bbak Ham 火腿礼盒品质争议」、原产地标示错误、卫生问题、LPG 安全管理不备、涉嫌违反农地法等各种议题，形象大受打击。加盟店业主批评总部积极扩张造成现场负担，一些团体则要求改善公平交易、劳务、卫生结构，并催促其负起责任。

随著争议加剧，白种元於今年 5 月表示：「将中断播出活动，专注於公司革新。」但同时加上但书：「已经在拍摄中的节目例外。」因此仍继续进行《黑白大厨2》与 tvN《经商天才白社长3》的拍摄。当时也有「是不是为复出铺路」的指责，而各家电视台也以「判断交给观众」的立场回应，引来逃避责任的批评。



目前，白种元凭藉《南极的厨师》与《黑白大厨2》重返萤幕活动，也让外界更加质疑：他是否将重点摆回了复出，而非责任收拾。



在这样的气氛下，他缺席记者座谈会被视为减少负担的措施。公开的预告片中白种元的分量大幅减少，制作团队也强调节目的整体构图，看似试图分散风险。然而，在形象破损已相当严重的情况下，仅靠减少正面露面就能让舆论回转的可能性被认为不大。

最后的核心仍是外界期待白种元将以何种方式展现负责任的态度。在调查与行政程序、加盟店主的反弹仍在持续的情况下，此次选择不出席代表节目的媒体活动，是否有助於恢复信任、或是会被视为逃避争议，都难以预测。然而，可以肯定的是，《黑白大厨2》是第一个转捩点，它将帮助我们判断白钟元未来的形像走向，也显示在这个时代，仅靠电视节目已经难以改变舆论氛围。

