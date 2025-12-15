《认罪之罪》金高银不介意原本传出将由其他演员出演～10年后再度与全道嬿合作意义重大

「可疑的清白以及秘密交易的认罪」就是《认罪之罪》最重要的核心重点，两位女子嫌疑犯在监狱内相识，进行秘密交易，意外挖出更多不为人知的真相。由金高银与全道嬿所共同演出的《认罪之罪》，在Netflix平台公开后在全球收视率排行棒名列前茅，话题性十足。

被控杀害了老公的安允秀（全道嬿饰）以及背景神秘却自己提议要多背一条杀人罪而自白认罪的牟恩（金高银饰），两人以出色演技引领剧情发展，最终揭晓真相也终於让大家悬著的一颗心得到解答。金高银也提到自己对於角色的努力，之前也曾在访谈中提出她看到剧本后主动要求以超短发造型出演，而为了演出面无表情「看似反社会人格但其实不然」的角色，欲复仇而展开一连串计画，身形必须消瘦。



剧中的牟恩其实曾经经历几个重大事件而性格大变，承受了许多因此情感相当强烈，外表看上去却是面无表情，为了让她的表情与脸部曲线无从遮掩，金高银主动提出要把头发剪到很短，并且牟恩总是令人感觉到「生无可恋」的样子，为此金高银也尽可能地让自己变瘦，但她自曝是属於容易水肿的类型，因此她只好在前一天根本不吃晚餐，或是不吃汤汤水水类的料理，尽量看起来消瘦了无生气。



金高银也透露，全道嬿演员是令她建立演员梦的人。而两人也曾在2015年的电影作品《侠女》中合作，本次可说是10年后再度同台，让金高银觉得意义重大。金高银感念自己还是新人时期就受到全道嬿的照顾，更自曝全道嬿不是个会说客套话的人，所以当全道嬿前辈对她说「今天做得很好」时，让金高银感觉到相当踏实，应该是真的做得很好才会得到前辈的肯定。



至於原本这部作品《认罪之罪》，初期传出将由宋慧乔以及韩韶熙出演，之后改为全道嬿与金高银接演，仍然话题不断。关於成为接手演出的演员，金高银认为没有什么影响，她也表示谈到后来合作告吹也是常有的事，这一次只是因为媒体的报导而让大家关注这个话题，金高银觉得自己该专注的只有演技部分，其余情况都不去多想。《认罪之罪》全12集已公开。

