Ryan Jhun又为选手哭了！《PROJECT 7》见《PEAK TIME》熟面孔BAE173落泪说不出话

《PROJECT 7》是《Sing Again－无名歌手战》与《PEAK TIME》原班人马团队制作，每每制作的选秀节目都受到「有质感」认肯，挖掘了原本没知名度的「宝石」歌手们更是受到赞许。《PROJECT 7》的导师（评审）阵容中，和《PEAK TIME》重叠的有Ryan Jhun，没想到的是，不少参赛者也重叠了，最令人讶异是已出道4年的BAE173。

BAE173成员J-MIN（全珉稶）、翰洁（李翰洁）、裕俊（原译有俊）、MUZIN（金贤右，原译金贤佑）、俊庶（朴俊庶，原译朴俊敍）、盈署（柳盈署）、道河、BIT（卢旼渽），八人目前分成两组，一半参加《PROJECT 7》一半参加《星光闪耀的少年》。参加《PROJECT 7》的有J-MIN全珉稶、MUZIN金贤右、朴俊庶与柳盈署，全以本名参赛。



全珉稶、金贤右、朴俊庶与柳盈署一出场就引来全场练习生瞩目，毕竟是已出道超过4年的团体，他们一进门打完招呼，Ryan Jhun就直言：「我没办法提问了。」低头让另外两位HUI和辛由美提问。BAE173去年在《PEAK TIME》拿下第五名，但全珉稶坦言「还没有获得很大的关注」，由於对舞台还有渴望，便再度挑战选秀节目。



「为什么来这里了……因为没想到会来这里……」Ryan Jhun哽咽掉泪，原来他和BAE173不只有《PEAK TIME》的师徒情，还有两年前为他们制作第三张迷你专辑主打歌〈JAWS〉的情谊在，全珉稶能理解Ryan Jhun的不舍：「是一直在旁边看著我们经历过的辛苦的哥哥，哥一直跟我们说『你们可以的』、『会成功的』，其实我们在这两年里没有成功，在制作老师看来我们依旧是很努力的样子，所以好像情绪有点激动。」



▼〈JAWS〉MV



四人cover SuperM的〈Jopping〉，开跳力道便不同反响，虽有些许失误，但老师们均认为四人舞台完成度很高、很帅气，HUI也被他们的热情动容。最终四名全员合格，Ryan Jhun也欣慰地说：「再联络吧！」

其实不仅Ryan Jhun心疼，BAE173粉丝ELSE、《PEAK TIME》忠实观众也都抱著一样的心情，因为知名度若是已够，根本不需要暂停原本团体的活动来参赛，何况现在是「拆团」参赛，如果有人成功以新团出道，原团的活动只会更困难。

相关片段，YouTube上不少网友都为BAE173抱不平，指责公司PocketDol Studio（前身MBK娱乐）不会行销，认为BAE173有李翰洁和全珉稶两大实力与外貌兼具的成员怎么可能不红。而影片也剪辑了同为《PEAK TIME》参赛者的金炫才（原译金玄载）与金施勲（前BDC成员），后者还曾参赛《PRODUCE X 101》，波折历程也有人不舍。



而这也不是Ryan Jhun首次在选秀节目上为选手哭了，《PEAK TIME》观众一定记得，‎Ryan Jhun在欣赏完「兼职男团」VANNER的演出后，对於VANNER需要边打工才能维持爱豆梦想的际遇心有戚戚焉，第一个替VANNER按下合格灯，拿起麦克风讲评后便泪流不止。



这也是为什么《PROJECT 7》中，后来HUI在看完金炫才演出说：「这也包含太多人生了吧？」Ryan Jhun回答：「就知道我为什么哭了。」吧？



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