命中注定！卞耀汉欣赏「爱笑的瑞秋・麦亚当斯」、Tiffany钟情「外冷内热坏男人」，网尖叫：他们就是彼此的理想型

演员卞耀汉（卞约汉）与女团少女时代成员Tiffany Young公开「以结婚为前提交往」的喜讯后，两人过去对理想型的描述再次受到广泛关注。 韩网友惊呼，他们根本遇到了自己的梦中情人！

卞耀汉：像《手札情缘》瑞秋・麦亚当斯、爱笑的女人

早在2015年，卞耀汉就对理想型做出了具体描述。 当时他做客SBS广播节目《两点出逃 Cultwo Show》，坦言：「我喜欢像电影《手札情缘》（另译： 忘了、忘不了）中的瑞秋・麦亚当斯（Rachel McAdams）那种风格。 要说理想型的话，我喜欢很爱笑、笑起来很漂亮的女生。」他还补充说：「我想遇见一个谈过恋爱的女人。 以前我不喜欢，但现在想法变了。 我希望能遇到一个懂得去爱的女人。」



卞耀汉对瑞秋・麦亚当斯的喜爱并非一时，同年在tvN电视剧《前女友俱乐部》制作发布会上也重申她是理想型。 他坦言：「我真的很喜欢她在《手札情缘》里的模样。 她演出的作品我全都看过了。」



변요한이 과거에 언급했던 이상형 연예인...she is the girl! pic.twitter.com/UxwigfKDjx — darkeye (@daily_korea) December 13, 2025

今年4月做客网综《Sana的冰箱采访》时，卞耀汉依旧表示理想型是「充满活力、爱笑、个性积极的人」，分享道：「最好的（相处状态）是舒适自在，而这需要有好的能量作为基础。 彼此很合得来、很爱笑，两个人在一起时就会很有趣。」



韩网热议，Tiffany招牌的甜美笑容与卞耀汉口中「笑起来很漂亮」的理想型完全契合，直呼他根本是遇到了现实版的梦中情人。







Tiffany：外冷内热的「具俊表」式坏男人

Tiffany也曾明确公开理想型。 她在2009年播出的综艺节目《来玩吧》中表示：「可能因为我年纪还小，所以还是喜欢坏男人。 举例来说，我觉得《花样男子》具俊表那种角色真的很有魅力。 像那样外表冷酷、不苟言笑，但只对自己的女人好的类型，不是非常有魅力吗？」当主持人刘在锡打趣问她：「没钱也可以吗？ 只要是坏人就可以吗？」Tiffany爽快回答：「没有钱也可以，只要只喜欢我就好」。



正义感获赞！卞耀汉美谈再被提及

卞耀汉曾在2021年的网路节目《金福俊的案件委托》中表示，他可以忍受别人骂他，但「不能忍受别人骂弱者、不在场的人和女性」。 他还透露，如果在路上遇到男女吵架，一定会停下来和经纪人一起注视，以防事态恶化成约会暴力。



和卞耀汉一同服兵役的人也曾爆料称，他运动好、身材好，对不洁气味零容忍，对同袍的卫生工作也要求严格，不仅为洗澡流程制定规范，若在宿舍闻到臭味甚至会跑过去把人踢翻XD

此外，卞耀汉和Tiffany因拍摄Disney+剧集《逆贫大叔》结缘，目前已恋爱一年半。 两位当事人也透过各自的IG发表了亲笔信，甜蜜承认恋情「正以结婚为前提交往中」，并承诺婚礼日期一旦确定，将会第一时间告知粉丝。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻