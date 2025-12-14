南柱赫与Management SOOP合约到期不续约！有望加入Fable Company，和崔宇植、全少妮等成为同事

「南朋友」南柱赫之后要继续走花路啊！也期待他的新作品《东宫》！

近日，经纪公司 Management SOOP 通过官方 SNS 公开与演员南柱赫的专属合约结束的消息。Management SOOP 表示：「南柱赫演员的专属合约将於今年12月到期。这段时间和演员一起走过宝贵的时间，对此表示感谢，真心希望南柱赫演员的未来充满好事。」



据韩媒报导，南柱赫正在与 Fable Company积极讨论专属合约，而 Fable Company 是2023年春天成立的经纪公司，目前旗下有崔宇植、全少妮、朴练佑、洪民基等。

以模特儿出道的南柱赫，2014年在《剩余公主》开始作为演员活动，陆续出演《Who Are You－学校2015》、《月之恋人－步步惊心：丽》、《举重妖精金福珠》、《耀眼》、《Start-Up：我的新创时代》、《二十五，二十一》等热门剧，获得很多观众的喜爱。他在2024年完兵役，以明年公开的 Netflix《东宫》回归。



《东宫》由南柱赫、卢允瑞、曹承佑主演，是一部科幻动作时代剧，讲述各种鬼魂出没在充满深奥秘密的宫殿内，爲解决这一问题，砍鬼人和宫女秘密潜入宫中展开的故事。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻