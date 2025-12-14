都敬秀偷爆料金宇彬现在「Pepero Day」还会送花和巧克力棒给申敏儿！「感觉两个人一辈子都会是粉红色的」

都敬秀（D.O.）因 EXO 的行程，无法参加金宇彬和申敏儿的婚礼，近日在采访中表示非常遗憾，但...他也偷偷爆料金宇彬的「情圣」面貌。

都敬秀谈到与金宇彬结婚的申敏儿：「最近才第一次见面，没有在私下场合见过，是在 Disney＋的活动中首次见面。」他说：「跟宇彬哥认识很久了，哥结婚是一件值得祝福的事情。虽然没有近距离看到两人恋爱，但是在旁边也能感受到那份甜蜜。虽然恋爱很久了，但还是能感受到粉红的氛围。」

此外，都敬秀还「偷爆料」金宇彬细心的一面，他说：「这次的 Pepero Day（빼빼로데이，每年11月11日）宇彬哥还准备了花呢，还去便利商店买包装很漂亮的巧克力棒！因为我不是那种会过节日、过生日的人，所以给我留下深刻的印象，感觉两个人一辈子都会是粉红色的。」当被问到是否对自己结婚有想法时，他则回答到目前爲止完全没有想法 XD



而金宇彬和申敏儿在2015年7月公开恋情，2017年金宇彬罹患鼻咽癌暂停活动时，申敏儿也减少对外活动，一直陪在他的身边。两人在日前宣布将在12月20日举行婚礼，为10年的恋爱画上句号，大众纷纷送上祝福。



