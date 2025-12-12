朴娜勑「注射姨母」风暴延烧！全炫茂、张度练白挨骂！爆料者：根本没有他俩

韩国娱乐圈近日被朴娜勑「注射姨母」风波闹得满城风雨，甚至一度被外界怀疑一票好友艺人也牵扯其中。 不过继歌手郑在炯之后，全炫茂、张度练也被证实与此事「完全无关」。

爆料型YouTuber 李鎭浩10日通过个人YouTube频道直播，以「朴娜勑『注射姨母』名单真相」为题，再次揭开事件细节。 朴娜勑先前除了被前经纪人指控「职场霸凌」外，更被爆长期接受无照「注射姨母」施打点滴，甚至可能涉及非法医疗，让整起事件一瞬间升级为「演艺圈医疗门」。 其中她在《我独自生活》与郑在炯拍摄的「泡菜篇」影片，更因被发现提到「点滴预约」，相关内容遭到制作组悄悄下架，使外界更加起疑，甚至将战火烧向她的周边好友。

郑在炯所属社ANTEENA 10日则火速发声澄清，强调他与注射姨母 A女士「毫无交集、甚至连面都没见过」，并指出外界揣测已严重失真，希望能一次澄清。



不只郑在炯，全炫茂与张度练也被李鎭浩点名「根本没有关联」。 他表示：「《我独自生活》的全炫茂完全无关，张度练也不在事件范围内，郑在炯同样与注射姨母无任何连结。」等於替三人全部解套。



李鎭浩也揭露「注射姨母」A女士的背景，指出她学历为高中毕业，曾在首尔方背洞一家皮肤科诊所做辅助工作，主要负责接睫毛业务，并非任何医疗专业人士。 他强调：「如果她确实进行医疗行为，那就是毫无疑问的违法。」

目前朴娜勑方面已由律师出面表示，她只是因为拍戏太忙，才向「平常看诊的医师与护士」请求到府诊疗，但争议仍未平息，整起事件依旧持续发酵中。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻