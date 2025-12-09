曹世镐风暴升级！爆料者称「警检在查我」删文自保，柳炳宰旧影片再被推上热搜：像预言一样

韩国搞笑艺人曹世镐近日因卷入「与黑帮人士过从密切」的爆料风波，形象受到冲击。 然而韩媒《MyDaily》独家报导指出，他仍於 5、6 日照常参与 KBS《两天一夜》4 的录影，节目组及本人目前都没有提及任何「下车」决定。

事情起於4日，一名以「接收非法犯罪者爆料」为使命的网友在SNS上指控曹世镐，直言：「曹世镐，请自省！你以『朋友』为理由收高价礼物，还替组织暴力团成员经营的餐饮加盟店宣传，甚至跟庆尚南道涉黑人士A某一起喝酒，这像话吗？」 该网友还加码爆料，称 A 某涉嫌经营非法线上赌博、洗钱等犯罪。 贴文中甚至放出曹世镐与 A 某「搂肩、拥抱」的合照，指两人关系绝非一般友谊。 （需强调：这些内容都属於该网友的个人指控，尚未经官方查证。 ）

对此曹世镐所属的A2Z娱乐火速灭火：「两人确实认识，但曹世镐从未直接或间接涉入任何非法行为。 所谓收受金品或高价礼物，全是对方个人揣测，完全不符事实。」语气相当强硬。 然而爆料帐号不甩澄清，反呛：「我还有曹世镐、妻子与A某在其家中喝酒的照片。 如果你们继续说只是『普通朋友』，我会公开。」

目前曹世镐与节目方仍未做出进一步回应，整起事件仍在持续发展中。7日，爆料者再度於SNS表示：「贴文先暂时撤下，等整理后会再公开。现在听说我的个资正被检察和警方调查，我不是犯罪者，钱真的很可怕，但我不会屈服。也没有收钱，请不要误会。」暗示背后可能有人施压，让外界更加哗然。



更火上加油的是一部2022年的YouTube节目影片近日被网友翻出。当时 刘炳宰跟曹世镐聊到MBTI特质时，提及自己（I型）常被外向的朋友突然带不熟的人来聚会，使他感到尴尬。说著说著，刘炳宰突然补一句：「虽然托你的福，我也认识了像李栋旭、郑宰滢（郑在亨）哥这样很棒的人……但也有不太好的情况，比如……混社会的大哥之类的……」这句话让曹世镐瞬间愣住、急忙否认：「你在说什么？」这段影片如今因爆料风波再度被疯传，网友纷纷留言：「这是被挖坟吧」、「背脊发凉」、「影片突然变成预言」。



随著风波发酵，曹世镐主演的节目也受到影响。 「KBS 观众权益中心」留言板上已陆续出现要求他下车的贴文，讨论度持续升温。

