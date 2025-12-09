趙震雄「少年犯爭議」給《信號2》潑冷水！李帝勳採訪再次受到關注，韓網友心疼：肯定很辛苦、太可惜了

演員趙震雄近期因「少年犯黑歷史」被翻出後宣佈退出演藝圈，他的下一部作品《第二個信號》也進入緊急狀態。

《第二個信號》是2016年備受喜愛《Signal 信號》的後續作品，特別是趙震雄在劇中是飾演正義刑警的角色，因此更加令人擔憂。而《第二個信號》拍攝當時，另一位主演李帝勳的採訪也再次收到關注。



李帝勳今年4月在《協商的技術》採訪中提到正在同時拍攝兩部《第二個信號》和《模範計程車3》（模範的士3）兩部劇。



李帝勳表示：「發生這種情況，向製作公司表達我的歉意。」他接著說：「在拍攝一部作品時，雙方都有協調日程的立場，但考慮到兩部作品應該同時進行，所以在互相協調雙方日程的過程中進行協商。如果問『什麼時候休息？什麼時候尋找個人的幸福？』那麼首先今年已經放棄了，比起個人的幸福，作爲演員的成果更爲重要。」



目前《第二個信號》能否播出還是未知數，這段採訪再被翻出，也讓不少韓網友心疼表示：「事實上也不可能重拍吧」、「在觀眾立場上也覺得很可惜ㅠㅠ」、「又不能重拍！太可惜了真的...那個人偏偏是正義的刑警角色，所以更加可笑和憤怒」、「李帝勳也是受害者」、「重選新演員後重新拍攝是完全不可能的嗎...？再花幾年也沒關係」、「其他演員、製作組有什麼罪？嗚嗚嗚」、「我真的很期待第二季」、「通過《Signal 信號》喜歡上了李帝勳，第二季等了很久」、「本人好像也一直在等第二季，好可惜啊！偏偏時隔10年才拍完，現在才爆料，時機真的是...」、「太生氣了，應該很辛苦吧」、「兩個角色的戲份都很多，肯定很辛苦 嗚嗚嗚」等等。

