《请回答1988》德善×阿泽再合体！ 朴宝剑×惠利高雄晨跑合照曝光，10年后依旧超有CP感

男神朴宝剑惊喜与《请回答1988》萤幕情侣惠利「世纪同框」！

8日，朴宝剑在个人SNS上分享多张在高雄拍摄的照片，并写下：「月光流动的高雄之夜，能一起笑、一同回应的每一刻都很珍贵。 谢谢你们给我美好的回忆，今年大家都辛苦了！」字句温暖又抚慰。



此次朴宝剑是为了出席「2025 Asia Artist Awards（AAA）」 来到台湾，而除了典礼上的帅气模样外，他与惠利的「晨跑合照」更是瞬间引爆网路！两人穿著轻便运动装，在高雄街头为了「消水肿」一起跑步，不但比出可爱的V手势，还一起露出招牌灿笑，默契满满，彷佛回到10年前的《请回答1988》拍摄现场。 一组照片看得许多粉丝激动直呼：「阿泽和德善再度合体啦！」剧已播毕多年，两人依旧维持好交情，让影迷看了超感动。



朴宝剑这次在AAA可说是大丰收，一口气抱回亚洲名人奖、最佳艺人奖、最佳情侣奖、10周年传奇情侣奖，更获得象徵大赏的「年度最佳男演员」，气势惊人。

目前朴宝剑正投入电影《梦游桃源图》的拍摄，作品不断、活动满档，演艺行程依旧强势展开。

