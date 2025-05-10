辛睿恩首度来台大秀女团Cover舞蹈 重现《黑暗荣耀》名台词更自曝被朋友妈妈讨厌

曾演出《黑暗荣耀》《正年》《花书生热爱史》等人气韩剧的演员辛睿恩，於5月10日首度来台举办粉丝见面会，除了热情献唱歌曲与粉丝互动外，也与大家热情分享来台心得以及拍摄电视剧与电影的幕后故事。

一开场辛睿恩身穿她最爱的蓝色小洋装登场，为大家演唱韩文版的轻快歌曲「Lemon Tree」，首次来台的她相当兴奋，立刻在台上与大家分享她已经吃了台湾知名美食芒果冰、小笼包以及鸡排！本来希望能够在台湾街头多拍摄一点照片，无奈天公不作美一直下著大雨让她无法出门，有点可惜，不过天气正在转好，也许活动结束后她可以出门走走，让她期待不已。



来台之前辛睿恩曾录制中文问候影片，有人反映她说中文的时候「有点凶」，不过她解释可能是因为想强调一些中文音调，所以让大家有这感觉。辛睿恩还透露自己想要学一点中文流行语，现场粉丝们立刻教她「要确ㄋㄟ〜」她立即现学现卖，而主持人也加码教她「尊嘟假嘟」以及「甘安ㄋㄟ」，更告诉辛睿恩这些话使用的情境偏可爱以及偏帅气，没想到她自动加码附带语气跟动作，果真是专业演员。



接下来也希望大家透过履历表的方式更了解辛睿恩，当她一看到身高部分是168.7公分，立刻用笔改为「四舍五入」169公分，另外因为曾被称作「小全智贤」，她赶紧澄清全智贤前辈真的太美了，她胆敢被称做小全智贤，觉得相差太远了望尘莫及，不过粉丝们还是大呼「辛睿恩最美！」让她大受感动。她表示最满意的是自己的眉毛，化妆的时候眉毛都不需要特别整理，台下的大家则是觉得她已经非常美，让辛睿恩不断说著「谢谢」。



接下来辛睿恩也分享了《花书生热爱史》《黑暗荣耀》《正年》《给我一首琴的时间》的剧照以及幕后故事，当萤幕上出现了《黑暗荣耀》中穿著制服的涎镇，引发全场尖叫，辛睿恩也立刻说出「太帅气了！」的台词并加上拍手动作重现名场面，更自曝在拍摄《黑暗荣耀》的时候，角色是展现校园暴力加害者，她想表现得让观众们尽量讨厌她，不过当时她正跟一个朋友变得满熟的，那位朋友的妈妈就跟自己的孩子说希望他不要跟辛睿恩往来，她也只能苦笑，表示自己的角色相当成功。



接著辛睿恩也为大家献唱「爱你」，前半段是韩语，后半段她更转为中文版本，让台粉相当惊喜！接下来辛睿恩更大跳女团舞蹈，不管是TWICE、APINK、NJZ以及Aespa都难不倒她，让全场粉丝high翻天，辛睿恩的舞蹈动作虽然常被说有点不太协调，但她对自己的舞蹈表现是相当有自信的。



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