[好片推荐]《给我一首琴的时间》周董钢琴曲原汁原味保留！都敬秀不输原作跨时空浪漫追爱

翻拍自周杰伦经典作品《不能说的。秘密》的韩版电影《给我一首琴的时间》由都敬秀演出原作中的叶湘伦一角，女主角则由元真儿演出，两人同样上演了跨越20年时空的爱恋，而片中最重要的钢琴曲，只要在旧琴房弹奏就会穿越时空的「Secret」也保留原著中的同一首曲子，经典不灭。

相信对台湾的观众们来说，剧情熟悉度不在话下，不过人物与背景的设定有些改变，《不能说的。秘密》在2007年上映，当时尚未到人人随身携带手机的程度，而本作《给我一首琴的时间》光是女主角没有手机这件事情，就足以令男主角怀疑她的真实身份。而人物背景也从高中校园改变为大学生，都敬秀则是饰演在海外钢琴大赛中因突发状况而失败，暂时回国成为交换学生的钢琴家。



同样的，都敬秀所饰演的宥俊，与贞雅（元真儿饰）就在旧琴房相遇，贞雅不常出现在教室，也没有手机可以联络，到教务处更是查不到她的纪录。她利用在旧钢琴下发现的琴谱「Secret」，完整弹奏之后发现自己来到了20年后的今天，睁开眼睛看见的第一人，也将是唯一能看得见她的人。就这样，宥俊时常来到琴房，只为了能够巧遇贞雅。



韩国版的贞雅虽然没有像桂纶镁的「小雨」那样体弱多病，不过她弹琴穿梭的过程并不是非常顺利，时常导致失约而无法顺利见到宥俊。虽然两人相处的时间相当愉快，但神秘的她也让宥俊开始产生怀疑，就连贞雅所谓的住处也无法找到她。不过贞雅依旧信守承诺，来到了旧音乐大楼拆除前的音乐会现场，只因为宥俊曾说会为她演奏。旧琴房即将拆除，两人该如何相见？



片中宥俊为了赢得贞雅想要的乐谱而参加斗琴大赛、两人的四手联弹、在唱片行充满默契选出的共同爱歌、钢琴曲「Secret」的时空穿越模式、宥俊还被同学仁熙（辛睿恩饰）突袭亲吻、贞雅用立可白跨时空留下字句等，都保留了原作的名场面，也有许多经典名台词重现，掀起了不少回忆。



片中两人所选出的跨越时空经典曲，台湾版本是「情人的眼泪」，韩文版本则是选择了「野菊花」乐团所演唱的「每天与你」，同样相当经典，IU、Girl’s Day都曾经翻唱过，也是不朽的名曲之一。《给我一首琴的时间》於3月14日全台正式上映。



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