《黑暗荣耀》霸凌恶女辛睿恩：「演出朴涎镇没有参考其他角色，运用自己外貌的冷酷面〜」

演员辛睿恩在《黑暗荣耀》中演出在校园中霸凌女同学的主导者朴涎镇一角，让观众们感受到她的极度恶劣，演技上可说是表现得相当成功。而她也在访谈中提到了自己当时准备这角色的方式。

日前辛睿恩登上了时尚杂志，而其中的访谈中也提到了她演出Netflix话题作品《黑暗荣耀》中朴涎镇的学生时期，由於这部作品中朴涎镇是相当主要的一个加害者，剧中对於这角色的描绘相当深入，辛睿恩冷酷施暴又嘲笑的样子，细腻演技呈现让观众们对她印象深刻，在这个角色上的诠释甚至比她之前所主演的电视剧更令人惊艳。

辛睿恩被问到在演出此角色时是否有参考哪个其他角色？她则表示自己准备涎镇的时候，与其说要参考其他人，不如说是努力展现出自己外表冷漠的一面，而辛睿恩本人的个性也是在冷冷的外表下藏著调皮搞笑的这一类，被问起这点她表示，自己并不是硬要搞笑，而是觉得做了些非必要的动作之后会让对方笑起来，气氛就变得很不错。不过她却时常收到公司宣传组告诉她「现场拍摄的照片没有一张可使用」，因此常常被要求重拍。



辛睿恩也在访谈中提到了演员生活时而忙碌时而松散，自己也时常在调整并寻找休息放松的方式，也笑说无论如何一定要记得摄取营养品，才能有体力坚持住演员的生活。与之前《黑暗荣耀》中的冷酷角色有著180度的大转变，辛睿恩的新作品《花书生热爱史》3月即将播出，她将首度挑战浪漫历史剧，再度展现活泼可爱魅力。

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