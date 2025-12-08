IVE 忙内李瑞甜美告别《人气歌谣》MC！1年7个月完美落幕：「实现长久以来的梦想，我感到幸福」

「MZ世代的梦想icon」女团 IVE 成员李瑞（Leeseo）从 SBS 音乐节目《人气歌谣》MC毕业了，正式结束了主持工作，也分享了自己的心路历程。

李瑞於 12 月 7 日播出的《人气歌谣》后，结束了她为期 1 年 7 个月的主持（MC）旅程。

当天，李瑞以迎接圣诞节的「圣诞少女」概念登场，用可爱的反应介绍 K-pop 舞台，并在节目尾声向观众送上最后问候，宣布自己从 MC 毕业。



自去年 4 月透过《人气歌谣》首次挑战音乐节目 MC 以来，李瑞以综艺感与有 Sense 的主持方式，让星期日下午充满明亮的正能量，深受观众们喜爱。同时，她每周完美消化多样的概念造型与小短剧演技，展现出绝佳默契，证明了「万能化学反应」的实力。

MC 李瑞的 1 年 7 个月，可说是「成长」本身。她完美掌握回归艺人的重点舞蹈并一同展现，毫无保留地秀出扎实的表演实力，因此拥有了「K-pop 挑战贩卖机」的称号。此外，她也在《人气歌谣》衍生网路综艺《人气歌谣结束后去小卖部吧》中担任店长，无论前后辈皆以机智口才展现愉快的有趣互动，进一步证明了自己作为「全能艺人」的资质。



结束《人气歌谣》最后一集录制后，李瑞透过所属公司 Starship 娱乐表示：「首先，真心感谢喜爱 MC 李瑞的 DIVE（粉丝名）以及《人气歌谣》的观众们。能在《人气歌谣》实现我长久以来想担任音乐节目 MC 的梦想，真的非常幸福。」

她接著说：「透过《人气歌谣》累积了珍贵的经验并成长了许多，也希望大家今后能期待 IVE 李瑞会以怎样的面貌继续成长。再次向支持 MC 李瑞的所有人致上谢意。」

李瑞所属的 IVE，今年从迷你三辑先行曲〈REBEL HEART〉开始，到主打歌〈ATTITUDE〉，以及 8 月发行的迷你四辑主打歌〈XOXZ〉，以多样的音乐挑战掳获大众的心。特别是透过迷你三辑《IVE EMPATHY》，在保持「自我确信」的同时，视野从「我」扩展至「我们」，引起全球听众共鸣。

IVE 自 10 月 31 日至 11 月 2 日在 KSPO DOME 成功开启第二次世界巡回《SHOW WHAT I AM》序幕，近期也宣布将於日本「京瓷巨蛋大阪」举办巡演，展现积极的全球活动。

