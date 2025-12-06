赵震雄再次就少年犯争议道歉！宣布退出演艺圈，虚心接受所有的指责

演员赵震雄在过去少年犯前科及各种犯罪嫌疑被提出后，今日（6日）通过经纪公司发表立场。

赵震雄表示：「首先，因为我过去的不光彩的事情，让所有信任和支持我的人失望了，对此我低头道歉。我虚心接受这一切的指责，从今天开始中断所有活动，爲演员之路画上句号。」正式宣布引退。

他还表示：「我认爲这是我对过去的错误应负的责任。今后作爲一个人，我会尽最大努力反省自己，让自己重新站稳，再次真心道歉，感谢所有曾经爱我、尊进我的人。」



此前，Dispatch（D社）报导称赵震雄在高中时期犯下重罪，引发此次争议。据报导，赵震雄在学校是小混混，和朋友们一起偷车，还牵连到性暴力事件，在高中2年级时因涉嫌偷窃、强奸接受刑事审判，受到少年保护处分，被移交给少年院（少年矫正学校），成年后还有施暴和酒后驾驶的前科。对此，赵震雄的经纪公司承认除了性暴力嫌疑以外的其他错误。



（＊相关报导：《第二个信号》播出亮起红灯！赵震雄承认未成年犯罪、暴行、酒后驾驶，强烈否认性暴力！）

赵震雄突然宣布引退，下一部作品《第二个信号》也进入紧急状态。《第二个信号》是2016年备受喜爱《Signal 信号》的后续作品，赵震雄作爲主演已经结束拍摄。能否播出还是未知数，tvN方面则谨慎表示：「目前正在讨论中，如果有确定的内容，会尽快告诉大家。」



