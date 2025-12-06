趙震雄再次就少年犯爭議道歉！宣佈退出演藝圈，虛心接受所有的指責

演員趙震雄在過去少年犯前科及各種犯罪嫌疑被提出後，今日（6日）通過經紀公司發表立場。

趙震雄表示：「首先，因為我過去的不光彩的事情，讓所有信任和支持我的人失望了，對此我低頭道歉。我虛心接受這一切的指責，從今天開始中斷所有活動，爲演員之路畫上句號。」正式宣佈引退。

他還表示：「我認爲這是我對過去的錯誤應負的責任。今後作爲一個人，我會盡最大努力反省自己，讓自己重新站穩，再次真心道歉，感謝所有曾經愛我、尊進我的人。」



此前，Dispatch（D社）報導稱趙震雄在高中時期犯下重罪，引發此次爭議。據報導，趙震雄在學校是小混混，和朋友們一起偷車，還牽連到性暴力事件，在高中2年級時因涉嫌偷竊、強姦接受刑事審判，受到少年保護處分，被移交給少年院（少年矯正學校），成年後還有施暴和酒後駕駛的前科。對此，趙震雄的經紀公司承認除了性暴力嫌疑以外的其他錯誤。



（＊相關報導：《第二個信號》播出亮起紅燈！趙震雄承認未成年犯罪、暴行、酒後駕駛，強烈否認性暴力！）

趙震雄突然宣佈引退，下一部作品《第二個信號》也進入緊急狀態。《第二個信號》是2016年備受喜愛《Signal 信號》的後續作品，趙震雄作爲主演已經結束拍攝。能否播出還是未知數，tvN方面則謹慎表示：「目前正在討論中，如果有確定的內容，會盡快告訴大家。」



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞