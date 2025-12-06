G-Dragon登美国名校殿堂：USC南加州大学开设「专属正规课程」，意义比肩碧昂丝、泰勒丝

韩国天团 BIGBANG 队长 G-Dragon（GD，权志龙）的影响力再度冲破亚洲！根据其经纪公司透露，美国西部名牌私立大学南加州大学（USC）的安娜堡传播学院，将在明年春季学期首度开设一门以 G-Dragon 为核心的正规课程。

这是在传播学系中名列世界顶尖的 USC 安娜堡传播学院首次为 K-pop 艺人单独开设 4 学分正规课程，安娜堡传播学院也透过官方 IG 帐号发布了相关课程消息。



该课程名为「Crooked Studies of K-pop： The Case of G-Dragon」，由一直在该学院教授 K-pop 相关课程的李慧珍（Hye Jin Lee）教授负责。 课程力图在 K-pop 虽在全球大获成功，却仍被贴上机械化、商业化、缺乏艺术自主性等标签的背景下，透过对这位K-Pop 史上最具影响力与创新性的人物进行深度分析，提出关於 K-Pop 的全新论述。 课程将特别聚焦 G-Dragon 作为「制作人偶像」所建立的独特地位，以及他超越音乐的文化影响力，并以此为基础，对 K-Pop 的结构、文化和美学进行批判性的重新诠释。



G-Dragon 经纪公司 Galaxy Corporation 强调，USC 开设此课程的意义重大，如同耶鲁大学的碧昂丝课程、哈佛大学的泰勒丝课程，标志著学术界正式认可了K-Pop全球文化现象和「G-Dragon世界观」所拥有的产业及文化价值，尤其是他的独特影响力和趋势创造能力，被认为是提升 K-pop 地位和创造新价值的重要动力。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻