《第二个信号》播出亮起红灯！赵震雄承认未成年犯罪、暴行、酒后驾驶，强烈否认性暴力！

演员赵震雄承认未成年时有过错误的行爲，还对酒后驾驶等不当行爲道歉，但是全面否认性暴力嫌疑。

5日晚上，经纪公司saram娱乐发表官方立场称：「向（赵震雄）演员确认的结果，未成年时期的确有过错误的行爲。但这是以部分确认的事实爲基础，已经过了30多年很难完全掌握状况，相关的法律程序也已经结束，所以存在一定的限制。」接著明确表示：「赵震雄与任何性暴力相关行爲无关。」



对於无名时期暴行及酒后驾驶的争议，经纪公司表示：「成年后也有因判断不足而让人担心的瞬间，演员本人对此感到非常沉重，正在深刻反省。真心向因演员过去的错误而受到伤害的所有人道歉。让支持赵震雄演员的人们失望了，真的非常抱歉。」

对於赵震雄使用父亲的名字当艺名，被指是想要隐瞒犯罪。经纪公司解释：「赵震雄演员使用父亲的名字当艺名并不是爲了掩盖过去，而是他自己下定决心成爲更好的人，希望大家能宽容地理解演员的真心。」



此前，Dispatch（D社）报导称赵震雄在高中时期犯下重罪，受到少年保护处分，被移交给少年院（少年矫正学校）。据报导，当时赵震雄在学校是小混混，和朋友们一起偷车，还牵连到性暴力事件。在高中2年级时因涉嫌偷窃、强奸接受刑事审判。成年后曾因殴打剧团团员而受到罚款处分，出演电影《马粥街残酷史》时，因酒驾而被吊销驾照的前科。

（相关报导：《第二个信号》播出在即！赵震雄遭D社爆黑料「高中涉嫌偷车、性暴力」，经纪公司回应了！）

随著赵震雄的过去曝光，很多网友也表示受到冲击。而赵震雄的下一部作品是《第二个信号》，这是《Signal 信号》的观众们等待10年的作品，目前已经拍摄完毕，预计在2026年公开。但赵震雄过去的争议，是否会对《第二个信号》播出产生影响？也备受关注。



