郑敬淏新剧《公益律师》今晚开庭！三大看点抢先曝光：从势利法官变身「零收入」律师，各式案件引人入胜

准备好追新剧！tvN 全新周末剧《公益律师》由超强卡司组合郑敬淏、苏珠妍、李裕英领军，即将於今晚（6日）首播。 制作单位抢先公开三大观看重点，保证让观众看得更入迷！

《公益律师》是一部结合了人情味与法庭攻防的喜剧，讲述一位汲汲於名利的势利法官 姜大卫（郑敬淏 饰），在因缘际会下成为公益律师，被困在超大型律师事务所角落一间「零业绩、零收入」的公益小组，从此展开一连串鸡飞狗跳的法庭人生。



看点 1：六人六色组合！意想不到的化学反应

《公益律师》光是主演阵容就让人期待度破表。 郑敬淏饰演「姜大卫」，原本是业务能力出众、事业飞黄腾达的出世主义「国民法官」，却在晋升大法院法官的关键时刻收到一箱「毒苹果」，从此被「流放」到公益诉讼团队，专门负责免费诉讼，没有业绩、全靠热情支撑前进。



苏珠妍饰演公益诉讼专组的律师「朴喜悦」，对法律充满热情，致力於推动人权保障与实现社会公义。 她以榜首之姿从法学院毕业，进入排名第一的「吴律师事务所」，却发现并非梦想中的律师生活，於是毫不犹豫地转投到公益辩护团队。



李裕英饰演「吴贞仁」，是吴律师事务所创始人的独生女、继承人，也是公益诉讼专组的创始人。 吴贞仁读法学院时便爱慕前辈姜大卫，在姜大卫犯下大错后，成为唯一向他伸出援手的人。



公益辩护团队的三位律师由新生代演员担任。 尹那武饰演8年资历公益律师、擅长维修的蘑菇狂热者「蒋英实」; 徐慧原饰演战斗力满级、实际上十分胆小的公益律师「刘兰熙」; 姜亨硕饰演生计型公益律师「黄俊宇」，因成绩不佳才来到公益诉讼专组，对姜大卫崇拜有加。 他们的碰撞与合作预计将为观众带来欢笑与共鸣。



看点 2：打开「公益律师」的世界观！零收入接案、内情引人入胜

「Pro Bono」源於拉丁语「PRO BONO PUBLICO」，意即「为了公共利益」。 剧集忠实呈现了这些公益律师的故事，他们零委托费、零营收，却仍为公益诉讼倾尽全力。

正因为没有收费门槛，任何人都可能找上「公益律师」团队，这也意味著他们将面对各式各样连一般律师都不敢接手的案件。 从出乎意料的委托人到前所未见的诉讼，案件背后隐藏的动人故事，将是剧集最大的看点。



看点 3：法官出身就是不一样！姜大卫的蝴蝶效应

法官出身的姜大卫在对抗各种权势人物的过程中，早已磨练出丰富的法庭技巧、洞察局势的机智、与众不同的判断力，他的加入将为公益律师团队带来巨大的转机：过去与权力人士交手所累积的法庭技术和敏锐判断力，如今将全数用於保护社会弱势。

将熟悉的武器用在完全不同的目的上，这一转变及反差将为观众带来极致的宣泄快感，令人期待他将掀起多大的法律风暴！



tvN最新周末剧《公益律师》充满丰富故事线、多样角色及强大演员化学反应，将於今晚首播，海外观众可在Netflix同步追看！



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻