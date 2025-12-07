比爸爸还会赚钱！沈炯卓儿子出生10个月狂赚5亿，亮晶晶大眼＋天使微笑萌翻网友

韩国娱乐圈最近最红的「婴儿明星」是才10个月大的男宝宝Haru！有「国民宝宝」之称的他不只萌度爆表，更靠著天然的杀伤级笑容，一口气接下6支广告，短短三个月就进帐超过 5亿韩元（约新台币1300万），成为真正的小小「吸金王」。

Haru是演员沈炯卓的儿子，2023年他与小18岁的日籍妻子结婚，今年1月迎来宝贝儿子，正式升格奶爸。 自从带著Haru 登上《超人回来了》，这对父子立刻圈粉无数，甚至出现「沈炯卓自己PO照都没人按赞，发Haru的照赞数直接爆冲」的可爱现象。



Haru的人气火到什么程度？ 刚刚1岁就拍摄了广告，这件事情很快就掀起疯狂讨论，不少人都很好奇宝宝的代言费到底有多少？ 沈炯卓甚至感叹：「我在演艺圈打滚 20 年都没拿过这个价码，结果 Haru 出生几个月就赚到了。」让粉丝笑称：「爸爸的第二春靠儿子。」时间上Haru俩早前才被选为某皮肤护理品牌的洗衣液、柔顺液代言人，如今再度以广告活动掀起讨论。



根据业内消息，Haru在短短3个月内就签下约6个广告，累积收入超过5亿韩元，实力惊人。 一名广告企划人员更大赞：Haru不只是明星二代的光环，而是「自带镜头磁场」。 不仅表情灵活、拍摄时专注度超高，那双亮晶晶的大眼与「天使级微笑」更是品牌最爱。 如今他更接下国际尿布品牌的官方大使，这么小年纪就成为「亚洲少见的婴儿品牌 ICON」。



Haru的爆红也让人联想到另一位超强宝宝——主持人朴洙弘的女儿「在伊」。 年仅13个月的她，一年接下15支广告、吸金约13亿韩元，堪称「婴儿界 BOSS」。 两位宝宝都强势崛起，让网友惊呼：「还不到两岁就财富自由了吧！」「这些孩子是真・含金汤匙重生。」不过更多粉丝则留言：「钱是其次，健康平安最重要」、「Haru 太可爱了，多拍广告也欢迎！」



小小Haru才刚出生一年不到，就让全韩国沸腾，看来沈炯卓的「宝宝运」比他演艺生涯还要旺！



