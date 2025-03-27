「没她无法出道」崔振赫练习生遭诈骗时曾受朴京林资助！以《九家之书》爆红后相遇红眼眶

知名MC朴京林与曾演《隧道》及《她的日与夜》等名作的演员崔振赫，近日一同受邀《挚友纪录片四人餐桌》，谈起两人之间不为人知的温馨故事。

「其实我对努娜非常感谢，没有努娜我应该无法出道。」崔振赫提到和朴京林成为好友的渊源，他回忆起过去曾想当歌手却被骗（详请可回顾‎《我家的熊孩子》），偶然遇见了朴京林经纪公司的代表，代表突然给了他朴京林的联络方式，但当时的他因为被骗所以不太信任人，没有主动联系。后来某次搭电梯碰到朴京林本人，朴京林问他为何不连络自己，两人才真正认识。

朴京林一直劝崔振赫当演员，她说崔振赫的声音和外表都适合当演员，「歌曲可以以后再唱，可以唱OST也可以出专辑，但先试试看当演员」。不过，朴京林感叹崔振赫并不是一出道就发光发热，熬了7、8年直到《九家之书》「九月灵」一角才爆红，后来她主持的广播《两点约会》找上崔振赫当单独嘉宾，在介绍崔振赫时登场时流泪了，崔振赫说自己当时也哽咽了。



朴京林表示自己知道崔振赫是怎么走过来的，当下才会如此激动。她甚至透露崔振赫曾为省钱和朋友一起住在汗蒸幕，她知情后便让两人暂时住在爸爸名下的公寓里。崔振赫补充当时朴京林还常常给他零用钱、请他吃饭，他说：「这这是多么珍贵和感谢的事情。」朴京林：「（节目面对面时）我们都没办法直视对方眼睛，眼泪都要掉了一直闪避。」



崔振赫还说了朴京林不知道的故事，他4、5年前某次拍戏听说了朴妈妈住附近，他便打电话向朴妈妈打招呼并到府拜访，朴妈妈当场给了他零用钱还大哭起来，他见朴妈妈哭自己也哭了。崔振赫说朴妈妈以前也会给自己零用钱，大概也是感慨自己成长了，朴京林听著脸上满是欣慰，说妈妈毕竟从崔振赫19岁时开始看到现在。



朴京林亦透露振赫妈妈到现在每个月还会送自己自制的香油、凉拌小菜等等，即便自己已经没有再资助崔振赫了。朴修弘说自己也收过「振赫牌香油」，表示崔振赫和妈妈大概就是不忘恩的人。

▼相关节目片段



顺带一提，《挚友纪录片四人餐桌》是Channel A透过「艺人的朋友们以了解艺人故事」的谈话性节目，每集都会以一名艺人为中心，邀请他与他的好朋友们，此集便以朴京林为主角，邀请到朴修弘、张娜拉与崔振赫，朴修弘及张娜拉与朴京林也有各自动人的故事。

▼此集完整节目



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