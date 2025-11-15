朴美善上《刘QUIZ》分享罹患乳癌后的治疗过程！首度公开「剃发形象照」还乐观表示：反正头发会重新长出来

朴美善在12日播出的《刘QUIZ》中坦率地吐露罹患乳癌和抗癌治疗过程。

因爲抗癌治疗而剃了头发，以短发造型登场的她开玩笑说：「担心大家会吓一跳，但还是勇敢地出来了，不觉得像是从义大利留学回来的设计师吗？」



朴美善说：「我在去年的综合健康检查中发现（乳癌），去年的平安夜动了手术，可是...打开后才发现癌细胞转移到淋巴结，如果癌细胞转移的话那就一定要做化疗，所以化疗的时间被拉长，本来打算每两周做一次，共要做八次，可是做完第四次后我染上肺炎了，一直不退烧，医生跟我的家人们都很担心，因为肺炎，我不得不住进医院两个礼拜。后来又接受16次的放射性治疗，现在则是用药物治疗在控制。」

在抗癌治疗过程中，也有健康恶化的瞬间。朴美善表示：「明明是爲了生存才接受治疗的，但为什么每次都觉得快被折磨死了。当时完全无法说话，末梢神经会被麻痹，指尖、脚尖到现在都没感觉，全身还会起疹子，皮肤也都烂了。」



为了化疗剃掉头发，朴美善表示剃发的时候很开心：「反正头发会重新长出来，也只有这种时候能尝试这种发型，所以我还顶著光头拍了形象照，以后也不会有这种体验了。女儿那时候叫我一定要去拍，现在反而觉得幸好当时有拍照。」节目中也首度公开她光头形象照。朴美善也说目前状态已经恢复了很多，更表示今天出演也是爲了能让更多人获得力量，乳癌在初期检查发现的话治愈率很高。



朴美善在1988年出道后，从喜剧节目到脱口秀、情景喜剧等，不断与观众见面。今年1月因健康异常全面中断活动，这也是他时隔10个多月，再次与观众见面。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻