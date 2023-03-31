Disney+韩剧《潘朵拉：伪造的乐园》7个必看「狗血名场面」！李智雅、李相仑夫妻各怀鬼胎展开复仇

Disney+韩剧《潘朵拉：伪造的乐园》剧情刺激狗血，由李智雅、李相仑、张熙轸、朴基雄、奉太奎主演，为《上流战争》、《妻子的诱惑》制作团队打造的新作。剧情讲述了拥有令人称羡生活的洪泰拉（李智雅 饰）在恢复过往的记忆后，为保护自己和家人对随意操纵自己命运的人展开报复的故事。剧情反转再反转，让观众看得超过瘾，盘点剧中「7大狗血场面」，真的是没有最狗血只有更狗血！





1.洪泰拉发现自己的身份「是假的」

洪泰拉看似拥有完美的的人生，有能力又有钱的老公、可爱乖巧的女儿，但某一天她突然恢复记忆，发现自己原来不是真正的洪泰拉，而是冒充洪泰拉的「50号」，而策划这一切的甚至还是自己误以为最亲近的家人，让她不知道能够还能相信谁！



2.洪泰拉竟然是杀害闺蜜海秀父亲的「杀人凶手」？

洪泰拉发现自己是50号之后，还回想起自己曾是「杀手」的过去，而她还曾经暗杀「总统」，也就是高海秀的父亲！泰拉和海秀除了是邻居外，还是最亲近的闺蜜，从彼此扶持变成猜测怀疑，两个女人相互较劲绝对是本剧复仇的重点之一，究竟海秀是否能够查出证据？泰拉的下场会如何？完全无法预测啊！





3.道振、成灿两个好友藏著「同一个女人」

道振、成灿、在贤是「HATCH」的核心人物，在公司是最给力的事业伙伴，私下也是最好的朋友。但没想到，道振婚外情的对象，与成灿交往的女朋友，竟然都是泰拉的姊姊洪尤拉！尤拉被道振狠心甩锅之后，哭著求道振不要离开自己，却被准备向尤拉求婚的成灿发现了两人的关系，一个是自己最信任的朋友、一个是自己最爱的女人，让成灿感受到双重的背叛！



4.洪尤拉被杀害！背后隐藏的恶势力？

洪尤拉某天被发现上吊自杀，但真相其实是他杀！由於她意外发现威胁指使自己的人原来是妹婿「表在贤」，让她惨遭杀害，还被伪装成自杀！泰拉一直以为姊姊是前往法国，没想到回家却发现姊姊冰冷的尸体，而尤拉的死也揭开了许多更惊人的内幕，真相将一一浮现，恶势力也展开斗争。



5.表在贤的真面目？老公杀害自己姊姊

全剧最狗血！绝对是表在贤（李相仑 饰演）的惊人反转！一直都是聪明、正向、阳光、正义形象示人的表在贤，原来是个心思缜密又冷血的杀人犯，为了自己的事业与权利，不惜杀害和背叛身边最亲近的人。泰拉的「假身份」貌似也是表在贤一手精心策划安排，超级反转的形象完全出乎意料之外，知道在贤的真面目之后，连笑容都让人狂起鸡皮疙瘩呀！



6.海秀在全国直播公开「50号」的秘密

海秀发现杀害爸爸的50号杀手，原来就是自己最亲近的朋友泰拉之后，开始一连串搜集证据和调查，但每当她往真相推进一步时，往往又会出现另一个事件把她推向深渊⋯⋯於是，海秀决定利用自己主播的身份，在全国人民的直播放送时，直接质问洪泰拉是否承认自己是「50号」？没想到当天就传出当年杀害总统候选人的朱姓男子自杀的新闻，这样的巧合让海秀相当难堪，工作也受到惩处。



7.泰拉的贴身保镳竟然是「亲弟弟」

在贤确定竞选总统后，安排了一位保镳贴身保护泰拉的人身安全，但没想到对方竟是泰拉的亲弟弟「105号」，当初发生意外时，泰拉的弟弟并没有死亡，隐藏自己的身份再度回到姊姊身边，弟弟是希望报复当初姊姊抛下自己吗？在贤又是否知情呢？

每一集都会迎来角色和故事的反转，不看到最后完全不知道结局！表在贤露出真面目，泰拉与成灿联手，道振决定接手金鸟集团⋯⋯究竟接下来又会有什么狗血反转的剧情发生，一定要锁定《潘朵拉：伪造的乐园》播出！

《潘朵拉：伪造的乐园》Disney+ 独家播出，每周六日 21:40 上架新集数

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