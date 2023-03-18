2023必看复仇剧！Disney+《潘朵拉：伪造的乐园》狗血程度超越《上流战争》，李智雅首播2集就揭开惊人身世之谜

韩剧正夯复仇题材！Disney+推出新剧《潘朵拉：伪造的乐园》，为《上流战争》、《妻子的诱惑》制作团队打造的2023全新力作，由「狗血剧班底」李智雅、李相仑、张熙轸、朴基雄、奉太奎主演，剧情讲述了拥有令人称羡生活的洪泰拉（李智雅 饰）在恢复过往的记忆后，为保护自己和家人对随意操纵自己命运的人展开报复的故事。不只剧情精彩过瘾，更看演技派演员飙演技，追完同样是复仇题材的《黑暗荣耀》，再追狗血复仇的《潘朵拉：伪造的乐园》真的太完美！

1.狗血教母「金顺玉编剧」团队再创「狗血剧」巅峰



韩国知名金顺玉编剧作品包括《上流战争》、《妻子的诱惑》等，被称作是「狗血剧教母」，《潘朵拉：伪造的乐园》为打造《上流战争》的团队制作，由金顺玉编剧团队的新人编剧玄智珉执笔，再次搭挡李智雅、朴基雄、奉太奎等多位「Penthouse上流战争」的演员，打造让观众又爱又恨的狗血剧。





2.李智雅演技新突破！动作戏份超精彩

《潘朵拉：伪造的乐园》剧情以李智雅饰演的「洪泰拉」为核心，老公事业有成，女儿可爱乖巧，还有一群关心她的闺蜜和邻居，看似幸福美满的婚姻生活，事实上却是处处谎言。姊姊与闺蜜老公出轨，而因为意外失忆的她，在某一天突然恢复记忆，发现自己原来根本不是洪泰拉，而且还是个「杀人凶手」？! 李智雅再次出演上流社会的贵夫人，在剧中依然展现非凡的气质，但这次的角色却一点都不简单，曾经受过严酷的军事训练，各种打斗都难不倒她，首播2集都有许多动作戏，也让观众超讶异：「原来李智雅的打斗戏这么帅。」完美诠释又飒又美的角色！







3.剧情节奏快速，外遇、失忆、背叛等各种狗血元素太过瘾

《潘朵拉：伪造的乐园》首播两集节奏快速，第一集就清楚交代剧中关系线，第二集就揭开女主角「洪泰拉」的身世之谜，完全不拖泥带水。洪泰拉不只被亲姐姐背叛，还发现自己原来只是个替代“洪泰拉”的50号女子，而亲姐姐竟还和自己闺蜜的老公有染。在发现自己的身世之谜及一连串的背叛，洪泰拉完全不知道自己还能够相信谁，为了找到操控记忆的背后主谋而展开了复仇。集结外遇、失忆、背叛各种大家最爱的「狗血元素」创造出刺激的起承转合，绝对很符合狗血剧爱好者的胃口，平常上班上课压力大，看一些疯狂的韩剧纾压一下，必须要的呀！



4.李相仑创造新火花！感情、事业都备受关注

李相仑加入「狗血剧」行列，不同於过往的温文儒雅，看似聪颖无害却又有点心机功利的味道，让本剧多了一丝新鲜感，他在剧中饰演知名IT企业会长表在贤，也是下一届的总统候选人，是个非常有事业心的男人。他与李智雅感情线从前两集的甜蜜激情，开始有些猜忌怀疑，和朴基雄、奉太奎两个事业伙伴兼好友的搭挡，也是充满火花。表在贤完美的外表下，有一股让人猜不透的神秘感，总觉得他会随著故事推演渐渐展现反差，而原本对政治表现出零兴趣的他，又为何会宣布参加总统竞选呢？太期待表在贤的反转！

韩剧正夯复仇题材！一天追完《黑暗荣耀》，接下来就看李智雅携手金顺玉编剧团队，再度展现狗血无极限，看上流社会的爱恨情仇纠葛，喜欢狗血复仇剧的朋友千万不要错过。



《潘朵拉：伪造的乐园》Disney+ 独家播出，每周六日 21:40 上架新集数

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