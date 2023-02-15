2023复仇狗血剧的全新五人帮！《潘朵拉：被操纵的乐园》团体海报「用奢华谎言打造出来的残酷天堂」

虽然拿著香槟彷佛要庆祝一般，整体却像是要参加丧礼般的各怀鬼胎，大家是不是也很期待这部剧呢？

《The Penthouse上流战争》系列金顺玉编剧团队的新人编剧玄智珉执笔的最新作品，tvN《潘朵拉：被操纵的乐园》即将在3月11日首播，官方也在今天率先公开了全新五人帮的团体海报，气势十足引发大众好奇。



本剧讲述了一名拥有令人称羡生活的女子在恢复过往的记忆后，对随意操纵自己命运的势力展开报复惩罚的故事。



▼海报上写著：「用奢华谎言打造出来的残酷天堂」就此诞生！虽然大家拿著香槟彷佛要庆祝一般，但整体呈现上却像是要参加丧礼般的各怀鬼胎。



▼最新预告：



【人物简介】

▼李智雅饰演的「洪泰拉」，因丈夫竞选总统而有望成为第一夫人，拥有财富、名声、丈夫的爱和美丽的女儿，却没有过往的记忆。在找回记忆片段后，完美的人生出现了裂痕，生活也渐渐失去控制，最终为了复仇而展开生死搏斗。



▼李相仑饰演被许多人看好是下届总统候选人的「表在贤」，拥有刚毅果断、洞察力出众的天才开发者，卓越的领导能力再加上Sense满分的性格，是MZ世代最崇拜的企业家，也是洪泰拉的丈夫。此外，他在「脑神经SMART PATCH」领域上获得了大众认可的新技术。



▼张熙轸饰演备受喜爱的知名主播「高海秀」，张道振的妻子。看似充满自信、令人称羡的她，却有著无法愈合的过往伤口，始终摆脱不了”那天”噩梦的她，执著地追查著被隐瞒的真相。



▼朴基雄饰演充满胜负欲又热爱打赌的「张道振」，金汤匙出身，IT企业「Hatch」的经营代表，高海秀的丈夫。从大学时期开始，表在贤就不断刺激著他的胜负欲并让他尝到首次失败的苦涩，后来与表在贤成为挚友。



▼奉太奎饰演「Hatch」研究所的所长「具成灿」，拥有天赋且性格古怪，和在贤、道振从大学时期开始就是好友三剑客，疯狂地执著於研究核心技术「SMART PATCH」。



tvN《潘朵拉：被操纵的乐园》将会在3月11日首播。



▼制作花絮＋台词排练现场影片：



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