「激励人心成就奖」SUPER JUNIOR香港《MAMA》开全麦气势唤回《SS10》，始源慰问惹人泪

《2025 MAMA AWARDS》举行首日，与会的所有艺人几乎都著深色系服装登场，为悼念香港宏福苑火灾罹难者，SUPER JUNIOR也不例外。而他们在出道20周年之际，睽违十年再受邀《MAMA AWARDS》，带来的气势不同反响，带来的感动正好体现获得的「激励人心成就奖」。

「Bum bu bum bum bum bum……」SUPER JUNIOR登场配乐为巡演《Super Show》「战歌」〈SUPERMAN〉，战歌一响气势非凡，尖叫声不绝於耳更壮大了士气。9人完整体一连带来新歌〈Express Mode〉，及三首名曲〈Mr. Simple〉、〈BONAMANA〉、〈Sorry, Sorry〉，虽然麦克风收音不佳影响了听感，但E.L.F.都认为这反而证明了他们不垫音、坚持开全麦的坚强实力。



「Bum bu bum bum」经典登场配乐、开全麦劲歌热舞秀实力，加上观众热烈应援声，让参加过巡演《Super Show 10》的E.L.F.瞬间回到了当时美好回忆之中，尤其此次《MAMA》是SUPER JUNIOR睽违8年，继2017年同於香港举行的《MAMA》再获邀，且是9人完整体，希澈回归团队舞台演出后难得的大型颁奖典礼演出。



SUPER JUNIOR可以说20年来如一日，希澈美貌不变，厉旭嗓音仍穿透力十足，银赫、东海、神童等人舞姿依旧敏捷有力，都成为讨论话题。SUPER JUNIOR典礼上名副其实获奖「激励人心成就奖」，揭奖时成员还笑了，回顾青涩画面更掩面。



super junior's reaction to mama vcr about them pic.twitter.com/rTnYjxR2vJ — mint (@unresolvedmint) November 29, 2025

利特感言表达20年来他们高喊著「我们是SUPER JUNIOR」，共享了悲喜共度20年，「顾名思义，这爱的名字创造了奇迹」。「以前总认为第一名和大赏是人生最重要的事，但20年来能一起走过最重要的是，和多么爱我们的粉丝长久在一起，只有粉丝健康不生病、幸福，我们才可以

能一起度过更长的时间。希望大家能和我们一同在同个空间，在爱的名字继续创造奇迹。全世界的E.L.F.，一直都很感谢，我爱你们（这也是SUPER JUNIOR〈From U〉结尾的经典台词）。」

利特亦提及今日出席的艺人几乎是2000年代后出生，连1990年代都没有*，应是表达SUPER JUNIOR全员1980年代生，对后辈来说已是难得还积极活动的大前辈，他说：「我觉得这也是一项奇迹，所以未来会创造更多的奇迹。」（*编按：其实i-dle除了舒华2000年生外，都是1990年代生，利特可能只记得《MAMA》宣布首波名单时，希澈非常讶异地和成员们分享。）

而始源临阵被利特点名发言，真挚地慰问香港大火灾民：「为因突如其来的灾害，蒙受巨大困境和恐惧的所有人，真诚地表达深切的慰问，愿所有人都安全，且尽快复原，为此而祈祷。」他还以英语说：「20年不是一个奇迹，是你们每一位相信我们的结果，所以我想说感谢所有人。我还想向下个世代的人说：『你们并不孤单，你只需要记得，你是在这世上最珍贵的人。』谢谢，上帝保佑。」



始源的发言动容无数香港E.L.F.，他和利特连番话语，及9人从未削弱的实力演出，完完全全体现了「激励人心成就奖」。20年来他们的坚持，还有带给E.L.F.的力量，无可比拟。

