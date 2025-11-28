「国民闺蜜」朴真珠婚纱照公开！30日将与圈外恋人低调完婚

韩国演员朴真珠（朴昣奏）即将於 30 日步入婚姻，她的婚纱照於 26 日由负责拍摄的婚纱工作室公开，引发粉丝热烈祝福。 该工作室在官方社群上表示：「能与真珠小姐一起拍摄非常幸福，真心祝贺您的婚礼。」

照片中，朴真珠以一袭简约而经典的白色婚纱亮相，细节精致的纱裙摆营造出优雅梦幻的氛围。 高盘发造型秀出美丽的肩颈线条，更添芭蕾舞者般的典雅，衬托出朴真珠明亮可爱的魅力，婚礼前夕幸福满溢。









朴真珠将於 30 日在首尔某处与交往多年的非艺人男友举行婚礼。 所属公司 PRAIN TPC 先前已宣布喜讯，表示两人「在长久互信下决定共度人生」，婚礼将在家人与亲友陪同下低调举行，并请外界理解其保持私密性的考量。









婚后，朴真珠仍将持续演艺活动。 出道於 2011 年电影《阳光姐妹淘》的她，曾在《分秒币争》《摇摆男孩》《英雄》、以及《那年，我们的夏天》等作品中展现稳健演技，近年也以《第六感》《玩什么好呢？ 》等综艺受到观众喜爱，被粉丝昵称为「国民闺蜜」。 她目前正出演音乐剧《也许是美好结局》，并将在电影《特务搞飞机2》中亮相。

