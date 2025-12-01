ZEROBASEONE惊喜延长「完全体活动」至明年3月！全员齐心为ZEROSE续约2个月

由选秀节目《Boys Planet》诞生的「第五代代表男团」ZEROBASEONE（ZB1），确定将与粉丝们共度更多时光！所属公司WAKEONE於今（1日）正式宣布，ZEROBASEONE全体9名成员已一致同意延长活动期限2个月，将原定明年1月10日的活动结束日，延后至 明年3月。

团魂爆发：为报答粉丝厚爱全员点头

ZEROBASEONE原本是为期2年6个月的限定企划团体。 WAKEONE透过官方声明指出，这次延长活动的决定，是所有成员为了回报ZEROSE（官方粉丝名）始终如一的爱，以及对团队的深厚情感而齐心达成的协议。



公司表示：「为了将与全球粉丝们一起度过的时间更有意义地延续，我们决定延长活动，」并透露：「为了将这份感谢的心意透过音乐和舞台传达，成员们正同心协力筹备安可演唱会和发行新专辑。」



6连百万销量神话！明年行程大公开

ZEROBASEONE自出道以来人气势不可挡，已连续6张专辑都创下百万销量纪录，强大的票房号召力也在最近的2025世界巡演《HERE&NOW》中获得印证。在上月底举办的年度盛事2025 MAMA AWARDS颁奖典礼上，ZEROBASEONE亦凭藉强大全球人气斩获「WORLDWIDE KCONERS' CHOICE」和「Fans' Choice 男子 TOP 10」两大奖项。



根据最新协议，ZEROBASEONE在明年3月前除了将继续以完整体活动外，还将举行2025世界巡演《HERE&NOW》安可演唱会，并有新作品发行计划。 虽然目前官方尚未透露3月之后的安排，但这2个月的延长已让全球粉丝兴奋不已！



