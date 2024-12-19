李敏镐为宣传《去问星星吧》作客《You Quiz》！自曝过往戏外还把自己当「具俊表」使唤朋友

好久不见的男神李敏镐终於又要推出新电视剧作品了，《去问星星吧》即将在1月4日播出并搭配浪漫喜剧女王孔晓振，两人将展开一场在外太空的浪漫故事。李敏镐也来到了《You Quiz》作客，这也是他出道以来首度参与谈话型综艺节目演出。

日前tvN《You Quiz》在预告中抢先公开了演员李敏镐即将出演节目的片段，从2008年曾经出现在综艺节目《明星金钟》之后就在也没上过综艺，本次算是首度重新挑战，也唤醒了李敏镐15年来隐藏的综艺感。



李敏镐是模特儿出身，而他也在节目中提到曾在学生时期就到SM试镜，大约试镜了3次左右，「确信的SM奖」这个项目，连主持人刘在锡听了都觉得起鸡皮疙瘩。而讲到李敏镐，不能不说到他的成名作品《花漾男子》，李敏镐饰演的F4成员具俊表，也让他就此开启了韩流明星的演艺生涯。



李敏镐表示，虽然具俊表这个角色是财阀富二代，但当时的他却正在经历自己最辛苦的时期，跟朋友一起去餐厅吃饭的时候，总是因为太投入具俊表这个角色，而使唤著别人说「喂！你烤一下肉」「不把门关上是在干嘛」之类的话。后来当李敏镐参与Apple TV《柏青哥》的试镜现场，对评审委员做了逆向的提问，而让评审们都湿了眼眶，不知道是什么样的关键问题呢？



李敏镐睽违15年展现的反转综艺感，将在最新一集的《You Quiz》节目，12月25日晚间播出，李敏镐甚至还被刘在锡夸赞「你这么幽默为什么现在才来上综艺节目」，让观众们期待本次的节目内容。李敏镐与孔晓振合作演出的tvN新电视剧作品《去问星星吧》也将於2025年1月第一周播出。



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