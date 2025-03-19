李准基被追徵9亿税款！提起申诉：国税厅此次判定与过往处理方式截然不同

19日，据韩媒《Field News》独家报导，演员李准基因涉嫌通过个人企划公司转移收入规避个人所得税，被首尔江南税务署追缴约9亿（韩币，下同）税款。 目前，李准基已向税务裁判院提起申诉，案件进入法律程序。

2023年秋季，江南税务署对李准基及其所属经纪公司Namoo Actors展开税务调查，李准基2014年成立的个人企划公司JG Entertainment与Namoo Actors之间的资金往来牵扯其中。 根据合约Namoo Actors将李准基的演出费支付至JG Entertainment帐户，后者以法人名义申报并缴纳24%的法人税。 但国税厅认为，该款项实际应认定为李准基的个人所得，需按最高45%的个税税率补缴差额，故追征9亿。

对此，李准基方面表示强烈异议。 Namoo Actors相关人士称，公司一直遵循税务专家指导，沿用行业惯例进行申报，「国税厅此次判定与过往处理方式截然不同」。 其强调，税务学界对此类交易性质存在争议，因此决定通过法律途径寻求裁决。



公开资料显示JG Entertainment由李准基与其父共同经营，2022-2023年公司年销售额分别为23.55亿、10.67亿，主营收入除演出费外还包括房产租赁。 该公司2016年起在仁川西区购置多处房产用於投资，2021年更以29.5亿购入青罗某顶层公寓作为总部。 尽管当地传闻该豪宅为李准基居所，但其经纪公司澄清：「此处仅为办公及练习场地，国税厅实地调查已确认无居住痕迹。」



目前，案件仍在审理中，李准基方面表示将尊重司法程序，同时强调「所有税务申报均经专业团队审核，不存在主观逃税意图」。

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